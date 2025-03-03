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Yeni Akit Edip Akbayram'ın Ölümünü Ekrem İmamoğlu'na Bağladı

Yeni Akit Edip Akbayram'ın Ölümünü Ekrem İmamoğlu'na Bağladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.03.2025 - 14:50

'Aldırma Gönül', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi şarkılarıyla Türk müziğinin efsaneleri arasına giren Edip Akbayram geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan ünlü ses sanatçısı yaklaşık bir aydır tedavi görüyordu. Akbayram'ın vefatına sevenlerinden başsağlığı dilekleri gelirken Yeni Akit'in ünlü sanatçının ölüm haberini veriş şekili tepkilere neden oldu.

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Edip Akbayram geçtiğimiz gün hayata gözlerini yummuştu.

Edip Akbayram geçtiğimiz gün hayata gözlerini yummuştu.

Başta sanat ve siyaset dünyası olmak üzere yüz binlerce kişi sosyal medya üzerinden Akbayram ailesine başsağlığı mesajları gönderdi.

Yeni Akit ise olayı Ekrem İmamoğlu'na ve Akbayram'ın bir konserinde söylediğini iddia ettiği sözlere bağladı.

Yeni Akit ise olayı Ekrem İmamoğlu'na ve Akbayram'ın bir konserinde söylediğini iddia ettiği sözlere bağladı.

İnternet versiyonunda ise daha ağır ifadeler kullanıldı.

İnternet versiyonunda ise daha ağır ifadeler kullanıldı.

Akbayram'ın 90'lı yıllarda aldığı tavır hatırlatıldı.

Akbayram'ın 90'lı yıllarda aldığı tavır hatırlatıldı.
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Diğer tepkiler şöyle;

Diğer tepkiler şöyle;
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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