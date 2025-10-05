29 Eylül - 5 Ekim: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Kazanan Çıkmadı: 1-1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gurur Tablosu: Melike Şahin 4 Ayrı Kategoriyle 68. Grammy Ödülleri’nde Değerlendirmeye Kabul Edildi!
Büyük Gurur: Türkiye’nin Yeni Kız Grubu Manifest, “Arıyo” Şarkısıyla Grammy Yolunda!
Roma - Lille Maçında Berke Tekrarlanan 3 Penaltıyı da Kurtarmayı Başardı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yumrukla Saldıran Selçuk Tengioğlu Tahliye Edildi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adana Valisinden "İmaj" Yasağı: Kentte Dizi ve Film Çekimine İzin Verilmeyecek
Trump'ın Gazze Planı Açıklandı: "Orta Doğu İçin Tarihi Bir Gün"
Ünlü Finans Kuruluşu JP Morgan'dan 2026 Asgari Ücreti Tahmini
Turgay Ciner Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılmıştı: Kasımpaşa’ya da Kayyum Atandı
Filistin İçin Hareket Eden Sumud Filosu Ele Geçirildi: İsrail Gemileri Kaçırıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstinaf Kararı Bozdu: Narin Güran Cinayetinde 'Suçluyu Kayırma' Suçundan Tutuklu 3 Kişi Tahliye Edildi
248 Gün Sonra Tahliye Olan Menajer Ayşe Barım İçin Yeniden Tutuklama Kararı Çıktı
Gazeteci Fatih Altaylı’nın Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verildi
Cezası 280 Bin TL! Trafik Cezaları Artıyor: İşte Yeni Trafik Cezaları
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi Zaferi: Liverpool’u Tek Golle Mağlup Ettik
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın