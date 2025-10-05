onedio
29 Eylül - 5 Ekim: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.10.2025 - 21:30

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Kazanan Çıkmadı: 1-1

Süper Lig'in 8.haftası RAMS Park'ta heyecan dolu bir derbi oynandı. Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan derbide karşılıklı goller vardı. 

Hakemin kırmızı kartına başvurduğu karşılaşmada iki takım da pozisyonlar üretti. Deplasmanda üç puan için maça çıkan Beşiktaş kendisini öne geçiren golü Abraham'la buldu. 

Rafa Silva'nın savunma arkasına hareketlendiği pozisyonda Davinson kırmızı kart görürken Galatasaray eştliği getiren golü ikinci yarının başında İlkay'la buldu.

Maçta karşılıklı ataklar gol getirmedi ve maç bu skorla bitti.

Gurur Tablosu: Melike Şahin 4 Ayrı Kategoriyle 68. Grammy Ödülleri’nde Değerlendirmeye Kabul Edildi!

Ünlü şarkıcı Melike Şahin son yılların en popüler isimlerinden. Onu ilk olarak Tutuşmuş Beraber parçasıyla tanımış, ardından da Deli Kan, Diva Yorgun gibi parçalarıyla adını hafızalarımıza kazımıştık. Kendisi şimdiyse tüm Türkiye’yi gururlandıracak bir konuyla gündemde. Gelin detaylara geçelim!

Büyük Gurur: Türkiye’nin Yeni Kız Grubu Manifest, “Arıyo” Şarkısıyla Grammy Yolunda!

Türkiye’nin müzik sahnesi bu yıl adeta tarih yazıyor! Hepsi’den sonra gelen ilk kız grubu olarak dikkatleri üzerine çeken Manifest, sadece ülkemizde değil, dünyada da adından söz ettirmeye başladı. Henüz kariyerlerinin başında olmalarına rağmen çıkardıkları şarkılarla listeleri sallayan grup, şimdi de “Arıyo” şarkısıyla büyük bir başarıya imza atma yolunda!

Roma - Lille Maçında Berke Tekrarlanan 3 Penaltıyı da Kurtarmayı Başardı

Avrupa Ligi'nde 19.45 seansı tamamlandı. Gecenin önemli maçlarından birinde iki milli yıldızımız karşı karşıya geldi. Zeki Çelik'in forma giydiği Roma ile Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, Roma'da karşı karşıya geldi. 

Lille, henüz 6.dakikada Haraldsson'un attığı golle 1-0 öne geçti. Maçı iki takım da dengede götürürken kader anı 82.dakikada yaşandı. 

Roma kazandığı penaltıyla beraberlik şansını yakalarken Berke Özer sahneye çıktı. Dovbyk'in penaltısını kurtaran Berke, seken topta savunma araya girince talihsiz bir an yaşadı. Topa müdahale eden savunmacı topa vuruş anından önce içeri girdiği için penaltı tekrarlandı.

Dovbyk bir kez daha topun başına geldi ve Berke bir kez daha bu penaltıyı çıkardı. Ancak bu kez erken hamle Berke'den geldi ve vuruş anından önce çizgiyi terk ettiği için penaltı bir kez daha tekrarlandı. 

85.dakikada bir kez daha penaltı atışı kullanılırken topun başına bu kez Soule geldi. İki kez sağına yatan Berke'yi gafil avlamak isteyen Soule sola vurdu bu kez Berke sola atladı ve üçüncü penaltıyı da kurtardı. Gözler hakeme dönerken, hakem oynayın kararı verdi ve Berke'nin tarihi performansı üç puan getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yumrukla Saldıran Selçuk Tengioğlu Tahliye Edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Selçuk Tengioğlu’nun 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten basit yaralama' suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kararla birlikte Selçuk Tengioğlu’nun tahliyesine hükmedildi.

Adana Valisinden "İmaj" Yasağı: Kentte Dizi ve Film Çekimine İzin Verilmeyecek

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Sıfır Bir dizi ile başlayan ve kentin imajını bozan dizi ve filmlerle ilgili önlemler alınacağını söyledi. Vali Köşger, “Ben Kültür Müdürlüğüne şu talimatı verdi. Adana'da bundan sonra Adana'nın imajını bozacak bir dizi, sinema filmi yapılmasını müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Trump'ın Gazze Planı Açıklandı: "Orta Doğu İçin Tarihi Bir Gün"

ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray’da İsrail’in Başbakanı Netanyahu’yu ağırladı. İki liderin görüşmesi sonrasında Beyaz Saray tarafından ABD’nin Gazze planı açıklandı ve Netanyahu’nun da planı kabul ettiği duyuruldu.

Donald Trump yaptığı açıklamada ise “Orta Doğu için tarihi bir gün” ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, Katar’da Hamas heyetine düzenledikleri saldırı nedeniyle Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani’den özür dilediği de öğrenildi.

Ünlü Finans Kuruluşu JP Morgan'dan 2026 Asgari Ücreti Tahmini

Türkiye, Avrupa'da en yüksek asgari ücretli çalışana sahip ülkelerden biri. Haliyle her yıl çalışanlar yeni asgari ücreti merak ediyor. 2025 yılının başında asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlenmiş ve beklentilere rağmen Temmuz ayında herhangi bir ara zam yapılmamıştı. 2025'in sonlarına yaklaşırken '2026 asgari ücreti ne kadar olacak?' 'Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?' gibi sorular da doğal olarak sorulmaya başladı. 

Geçtiğimiz yıl yapılan %30'luk zammı doğru tahmin eden uluslararası finans kuruluşu JP Morgan 2026 yılı için de bir tahminde bulundu. JP Morgan asgari ücret için %20'lik bir artış bekliyor. Bu da 2026 net asgari ücretinin yaklaşık 26.500 lira olacağı anlamına geliyor.

Turgay Ciner Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılmıştı: Kasımpaşa’ya da Kayyum Atandı

Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma Ciner Grup’a da sıçramış ve Türkiye’nin en zengin iş insanlarından olan Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Turgay Ciner’in sahibi olduğu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’ya da kayyum atandı. Kulübün tüm yetkileri TMSF’ye devredildi.

Filistin İçin Hareket Eden Sumud Filosu Ele Geçirildi: İsrail Gemileri Kaçırıyor

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ambargosunu delmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda alarma geçildi. Filo, 90 deniz mili sınırına yaklaşırken yüksek riskli bölgeye girdi ve 12 İsrail savaş gemisinin harekete geçtiği bildirildi. Aktivistler teknelerin güvertelerinde toplandı, İsrail basını akşam saatlerinde müdahalenin başlayacağını duyurdu. Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı, yardım talebinde bulunan teknelerden bugüne kadar 13 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

İstinaf Kararı Bozdu: Narin Güran Cinayetinde 'Suçluyu Kayırma' Suçundan Tutuklu 3 Kişi Tahliye Edildi

Geçtiğimiz yıl ülkeyi sarsan Narin Güran cinayetinde ilk mahkemede 12 sanık ve 3 çocuk hakkında 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında hapis cezaları verilmişti. Dosyayı inceleyen bölge adliye mahkemesi ilk mahkemenin kararını bozarak, Fuat Güran, Maaşallah Güran ve Birsen Güran tahliye edilmesine karar verdi.

248 Gün Sonra Tahliye Olan Menajer Ayşe Barım İçin Yeniden Tutuklama Kararı Çıktı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada tutuklanan ve 248 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan menajer Ayşe Barım'ın tahliye edilmesine ilişkin yapılan itiraz kabul edildi.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verildi

Youtube kanalındaki sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanı'nı tehdit' suçundan tutuklanan ve 103 gündür cezaevinde olan gazeteci Fatih Altaylı hakim karşısına çıktı. Davada 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istenen Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Fatih Altaylı'nın duruşması 26 Kasım tarihine ertelendi.

Cezası 280 Bin TL! Trafik Cezaları Artıyor: İşte Yeni Trafik Cezaları

Trafik cezalarını artıran ve pek çok düzenlemeyi içeren kanun teklifinin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Kanun teklifiyle pek çok trafik cezasında caydırıcı rakamlara gidilecek. Son dönemde şikayetlerin arttığı 'gizli radar' uygulaması da düzenleme yapılacak uygulamalar arasında. Türkiye gazetesinin haberine göre işte yeni trafik cezaları...

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi Zaferi: Liverpool’u Tek Golle Mağlup Ettik

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Liverpool’u Osimhen’in penaltıdan atttığı golle 1-0 mağlup etti.

