CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yumrukla Saldıran Selçuk Tengioğlu Tahliye Edildi

Tengioğlu 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 44. Asliye Ceza Mahkemesinde dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Tengioğlu, '6 Mayıs Salı günü Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştı.Duruşma saat 10.40'ta başladı.Duruşmaya sanık Selçuk Tengioğlu, sanık avukatı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in avukatı katıldı.

Tengioğlu savunmasında, 'Suçu kasıtlı olarak işlemedim bir zamanlar Çağlayan'da işletmede çalışıyordum. O sırada kalabalıkta bir kadının haykırışını duydum kadına sorduğumda oğlu için ağladığını oğlunun polis olduğunu söyledi. Ben de bu olaydan çok etkilendim. Olay günü daha önceden bildiğim ve sevdiğim Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni olacağını öğrendim. Bunun üzerine yaklaşık 6 dakikalık yürüme mesafesinden sonra olay yerine gittim. Sırrı Süreyya Önder'e son vazifemi yerine getirmek istemiştim. Bu sırada Özgür Özel'i gördüm daha önce yaşadığım ve etkilendiğim olay aklıma geldi. Ben bunun üzerine kendisine tepki gösterdim. Söz edildiği gibi planlı bir şekilde hareket etmedim' dedi.

Mahkeme, Selçuk Tengioğlu’nun 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten basit yaralama' suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kararla birlikte Selçuk Tengioğlu’nun tahliyesine hükmedildi.