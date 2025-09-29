CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yumrukla Saldıran Selçuk Tengioğlu Tahliye Edildi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Selçuk Tengioğlu’nun 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten basit yaralama' suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kararla birlikte Selçuk Tengioğlu’nun tahliyesine hükmedildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında 4 Mayıs Pazar günü yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu 4'üncü kez hakim karşısına çıktı.
