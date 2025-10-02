onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Roma - Lille Maçında Berke Tekrarlanan 3 Penaltıyı da Kurtarmayı Başardı

Roma - Lille Maçında Berke Tekrarlanan 3 Penaltıyı da Kurtarmayı Başardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.10.2025 - 21:58

Avrupa Ligi'nde 19.45 seansı tamamlandı. Gecenin önemli maçlarından birinde iki milli yıldızımız karşı karşıya geldi. Zeki Çelik'in forma giydiği Roma ile Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, Roma'da karşı karşıya geldi. 

Lille, henüz 6.dakikada Haraldsson'un attığı golle 1-0 öne geçti. Maçı iki takım da dengede götürürken kader anı 82.dakikada yaşandı. 

Roma kazandığı penaltıyla beraberlik şansını yakalarken Berke Özer sahneye çıktı. Dovbyk'in penaltısını kurtaran Berke, seken topta savunma araya girince talihsiz bir an yaşadı. Topa müdahale eden savunmacı topa vuruş anından önce içeri girdiği için penaltı tekrarlandı.

Dovbyk bir kez daha topun başına geldi ve Berke bir kez daha bu penaltıyı çıkardı. Ancak bu kez erken hamle Berke'den geldi ve vuruş anından önce çizgiyi terk ettiği için penaltı bir kez daha tekrarlandı. 

85.dakikada bir kez daha penaltı atışı kullanılırken topun başına bu kez Soule geldi. İki kez sağına yatan Berke'yi gafil avlamak isteyen Soule sola vurdu bu kez Berke sola atladı ve üçüncü penaltıyı da kurtardı. Gözler hakeme dönerken, hakem oynayın kararı verdi ve Berke'nin tarihi performansı üç puan getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Berke'nin üst üste kurtardığı penaltılar ve o anda yaşananları buradan izleyebilirsiniz:

Kelimenin tam anlamıyla duvar ördü.

Kelimenin tam anlamıyla duvar ördü.

Berke bu sezon Eyüpspor'dan transfer olduğu Lille ile 7 maça çıktı. İki kez kalesini gole kapatan milli kaleci bu geceki performansıyla pek çok Lille taraftarının hafızasına kazınmayı başardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
12
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın