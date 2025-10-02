Roma - Lille Maçında Berke Tekrarlanan 3 Penaltıyı da Kurtarmayı Başardı

Avrupa Ligi'nde 19.45 seansı tamamlandı. Gecenin önemli maçlarından birinde iki milli yıldızımız karşı karşıya geldi. Zeki Çelik'in forma giydiği Roma ile Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, Roma'da karşı karşıya geldi.

Lille, henüz 6.dakikada Haraldsson'un attığı golle 1-0 öne geçti. Maçı iki takım da dengede götürürken kader anı 82.dakikada yaşandı.

Roma kazandığı penaltıyla beraberlik şansını yakalarken Berke Özer sahneye çıktı. Dovbyk'in penaltısını kurtaran Berke, seken topta savunma araya girince talihsiz bir an yaşadı. Topa müdahale eden savunmacı topa vuruş anından önce içeri girdiği için penaltı tekrarlandı.

Dovbyk bir kez daha topun başına geldi ve Berke bir kez daha bu penaltıyı çıkardı. Ancak bu kez erken hamle Berke'den geldi ve vuruş anından önce çizgiyi terk ettiği için penaltı bir kez daha tekrarlandı.

85.dakikada bir kez daha penaltı atışı kullanılırken topun başına bu kez Soule geldi. İki kez sağına yatan Berke'yi gafil avlamak isteyen Soule sola vurdu bu kez Berke sola atladı ve üçüncü penaltıyı da kurtardı. Gözler hakeme dönerken, hakem oynayın kararı verdi ve Berke'nin tarihi performansı üç puan getirdi.