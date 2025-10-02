onedio
Fenerbahçe - Nice Karşısında Aldığı Galibiyetle Avrupa Ligi'ndeki İlk 3 Puanını Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.10.2025 - 21:39

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Nice ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de maça iyi başlayan Fenerbahçe ilk yarım saatte bulduğu gollerle rahat bir nefes aldı. 

Beklenmedik anda gelen penaltı golü ise devrenin 2-1 sonuçlanmasına neden oldu. 

İkinci yarıda orta saha mücadelesi haline gelen maçta iki takım da net pozisyon bulmakta zorlandı. Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun ilk gollerini attığı maçta ilk üç puanın almayı başardı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Nice ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Nice’i sahasında ağırladı. Teknik direktör Domenico Tedesco, Antalyaspor maçında sahaya sürdüğü aynı 11’i Nice karşısında da görevlendirdi; bu sezon üst üste iki maçta aynı 11’i kullandığı ilk kez oldu. Kalede Ederson, savunmada Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Brown; orta alanda İsmail Yüksek ile Asensio; hücum hattında Talisca, Dorgeles ve Kerem; forvette ise En-Nesyri görev aldı.

Meksikalı orta saha Edson Alvarez, 33 gün sonra kadroya dönerken, kaleci İrfan Can Eğribayat ve santrfor Jhon Duran sakatlıkları nedeniyle maçta yer almadı. 

Maçta Filistin için pankartlar dikkat çekti.

Fenerbahçe oyuna çok iyi başladı ve 25 dakika içinde Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından iki gol buldu. 

Sarı lacivertliler oyuna hükmetmeyi başarırken 37.dakikada istenmeyen bir pozisyonla kalesinde penaltı golü gördü.

2-1 biten devrenin ardından ikinci yarıda takımlar maçı bir orta saha mücadelesine çevirdi. Pozisyon bulmakta güçlük çeken iki takım rakip kalede tehlikeli olmaktan çok uzaktı. 

Tedesco oyuncu değişiklikleriyle oyunun kontrolünü ele almayı başarırken konuk ekip son dakikalarda tehdit yaratmak istese de sonuç değişmedi ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanını aldı.

Roomeo

Tebrikler Fenerbahçe kazanlması gerekilen bir mac kazanıldı ülke puanı acısındanda çok iyi oldu

Roomeo

İlk yarıda en az 4 olup bitmesi gereken bir maç yenilen golle rakibin direncini arttırken Fenerbahçe yi sıkıntıya soktu yalnız o nasıl bir El Nesiri Fenerbah... Devamını Gör

Ronayi Yalçın

Benfica'da bizi eledin ama Nice'e karşı da harikalar çıkardın Keremcim 💛💙🎉