Fenerbahçe - Nice Karşısında Aldığı Galibiyetle Avrupa Ligi'ndeki İlk 3 Puanını Aldı

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Nice ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de maça iyi başlayan Fenerbahçe ilk yarım saatte bulduğu gollerle rahat bir nefes aldı.

Beklenmedik anda gelen penaltı golü ise devrenin 2-1 sonuçlanmasına neden oldu.

İkinci yarıda orta saha mücadelesi haline gelen maçta iki takım da net pozisyon bulmakta zorlandı. Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun ilk gollerini attığı maçta ilk üç puanın almayı başardı.