Fenerbahçe - Nice Karşısında Aldığı Galibiyetle Avrupa Ligi'ndeki İlk 3 Puanını Aldı
UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Nice ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de maça iyi başlayan Fenerbahçe ilk yarım saatte bulduğu gollerle rahat bir nefes aldı.
Beklenmedik anda gelen penaltı golü ise devrenin 2-1 sonuçlanmasına neden oldu.
İkinci yarıda orta saha mücadelesi haline gelen maçta iki takım da net pozisyon bulmakta zorlandı. Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun ilk gollerini attığı maçta ilk üç puanın almayı başardı.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Nice ile karşı karşıya geldi.
25 dakikada Süper Fenerbahçe!
İkinci yarı iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı.

Tebrikler Fenerbahçe kazanlması gerekilen bir mac kazanıldı ülke puanı acısındanda çok iyi oldu
İlk yarıda en az 4 olup bitmesi gereken bir maç yenilen golle rakibin direncini arttırken Fenerbahçe yi sıkıntıya soktu yalnız o nasıl bir El Nesiri Fenerbah... Devamını Gör
Benfica'da bizi eledin ama Nice'e karşı da harikalar çıkardın Keremcim 💛💙🎉