Fenerbahçe - Nice Maçı Yayınındaki Spiker Sesi Sosyal Medyada Tepki Çekti
UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Nice'i ağırlayan Fenerbahçe erken bulduğu gollerle ilk yarım saatte rahat bir futbol oynadı.
Taraftarın da futbol ve skordan memnun olduğu gecede tepki çeken nokta ise TRT yayını oldu. Spikerin yayına gelen sesi eleştiri aldı.
Yayına verilen ses için TRT ve Tabii hesaplarına tepki gösteren taraftarlar sosyal medyada da ilginç tepki ve yorumlara imza attı.
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu şov var.
