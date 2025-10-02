onedio
Fenerbahçe - Nice Maçı Yayınındaki Spiker Sesi Sosyal Medyada Tepki Çekti

Fenerbahçe - Nice Maçı Yayınındaki Spiker Sesi Sosyal Medyada Tepki Çekti

02.10.2025 - 20:20

02.10.2025 - 20:20

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Nice'i ağırlayan Fenerbahçe erken bulduğu gollerle ilk yarım saatte rahat bir futbol oynadı. 

Taraftarın da futbol ve skordan memnun olduğu gecede tepki çeken nokta ise TRT yayını oldu. Spikerin yayına gelen sesi eleştiri aldı. 

Yayına verilen ses için TRT ve Tabii hesaplarına tepki gösteren taraftarlar sosyal medyada da ilginç tepki ve yorumlara imza attı.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu şov var.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu şov var.

İlk yarım saatlik bölümde Kerem'in iki golüyle öne geçen Fenerbahçe, oynadığı iyi futbolla da taraftarını mutlu etti. Stadyumda coşkuyu artıran goller, ekran başında da Fenerbahçe taraftarına büyük sevinç yaşattı. 

Ancak maçtaki TRT spikerinin sesi tepki çekti. Spikerin ses kalitesiyle ilgili yorumlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

