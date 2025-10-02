Şampiyonlar Ligi'nde Haftanın Takımına Seçilen Uğurcan Çakır'a Galatasaraylılardan Büyük Övgü

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın kahramanı Uğurcan Çakır oldu. Kritik kurtarışlarıyla sarı-kırmızılı ekibin tarihi zaferinde büyük pay sahibi olan milli kaleci, UEFA tarafından “Haftanın 11’i”ne seçildi.

Devler Ligi’nin ideal kadrosunda yer alan Uğurcan, sergilediği reflekslerle adeta kalesinde devleşirken futbolseverlerden tam not aldı. UEFA’nın açıkladığı kadroda Çakır’ın yanı sıra Nuno Mendes, Dier, Gatti, Dumfries, Sabitzer, Odegaard, Pepe, Hauge, Hojlund ve Mbappe de yer aldı.

Sosyal medyada Galatasaray taraftarı da Uğurcan Çakır'a övgüler dizdi. Trabzonspor'dan gelişini maliyetli bulanlar bile milli kaleciye övgülerde bulundu.