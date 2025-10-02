onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Şampiyonlar Ligi'nde Haftanın Takımına Seçilen Uğurcan Çakır'a Galatasaraylılardan Büyük Övgü

Şampiyonlar Ligi'nde Haftanın Takımına Seçilen Uğurcan Çakır'a Galatasaraylılardan Büyük Övgü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.10.2025 - 19:32

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın kahramanı Uğurcan Çakır oldu. Kritik kurtarışlarıyla sarı-kırmızılı ekibin tarihi zaferinde büyük pay sahibi olan milli kaleci, UEFA tarafından “Haftanın 11’i”ne seçildi.

Devler Ligi’nin ideal kadrosunda yer alan Uğurcan, sergilediği reflekslerle adeta kalesinde devleşirken futbolseverlerden tam not aldı. UEFA’nın açıkladığı kadroda Çakır’ın yanı sıra Nuno Mendes, Dier, Gatti, Dumfries, Sabitzer, Odegaard, Pepe, Hauge, Hojlund ve Mbappe de yer aldı.

Sosyal medyada Galatasaray taraftarı da Uğurcan Çakır'a övgüler dizdi. Trabzonspor'dan gelişini maliyetli bulanlar bile milli kaleciye övgülerde bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uğurcan Çakır'ın transferi büyük ses getirmiş ve Şampiyonlar Ligi 'nin bu tercihte etkili olduğu söylenmişti.

Uğurcan Çakır'ın transferi büyük ses getirmiş ve Şampiyonlar Ligi 'nin bu tercihte etkili olduğu söylenmişti.

Trabzonspor'dan rekor bir bedelle Galatasaray'a transfer olan Uğrucan Çakır ligdeki iyi performanslarının ardından Frankfurt maçında savunma hataları sebebiyle kalesinde beş gol görmüştü. 

Liverpool'u Galatasaray'ın 1-0 yendiği maçta performansıyla öne çıkan Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi. Şampiyonlar Ligi'nin paylaşımının ardından sosyal medyada birçok taraftar Uğurcan Çakır transferini ve performansını övdü.

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın