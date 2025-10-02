Hidayet Türkoğlu'nun Açıklamalarından Sonra İbrahim Kutluay Konuştu: "Kime Canım Sıkılsın?"

2002 Dünya Basketbol Şampiyonası, 12 Dev Adam için unutulmaz bir kırılma noktası olmuştu. Indianapolis’te yaşanan çöküşün perde arkasında, takım içi gruplaşmalar, uyumsuzluklar ve disiplinsizlikler öne çıkmıştı. Hidayet Türkoğlu’nun NBA etkisi, Hüseyin Beşok’un kamp sürecindeki tavırları, hatta oyuncular arasında pas alışverişinde yaşanan sorunlar bile bu çöküşü hızlandırmıştı. Turnuvada saçların sarıya boyanması, kırılan otel kapıları ve İbrahim Kutluay ile yaşanan sürtüşmeler, milli takımın motivasyonunu olumsuz etkilemişti.

Yıllar sonra, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı olan Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda geçmişteki küslüğe dair dikkat çekici ifadeler kullandı. Türk basketbol tarihindeki “kritik anlarda sahada olması gereken en iyi beşi” sıralayan Türkoğlu, listede Mirsad Türkcan, Harun Erdenay, Mehmet Okur ve kendisine yer verirken, son isim olarak İbrahim Kutluay’ı ekledi. Türkoğlu, “Kendisini sevmesem de İbrahim Kutluay. Sezar’ın hakkı Sezar’a. Sonuçta bir sporculuk kariyeri var, saygı duymak gerek” sözleriyle yıllardır süregelen kırgınlığa göndermede bulundu.

Bu açıklamalar İbrahim Kutluay'a soruldu. Kutluay, söylenenleri umursamadığını göstererek, 'Niye sıkılacak canım? Kime sıkılacak?' diyerek Hidayet Türkoğlu tarafından yeniden başlatılan tartışmayı kendi cephesindeki durumunu dile getirdi.