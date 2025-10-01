onedio
UEFA ve FIFA'nın İsrail'i Men Etmek İçin Oylama Yapması Beklenirken UEFA Vazgeçti

01.10.2025 - 17:17

UEFA’da gözler kritik karara çevrilmiş durumda. İsrail’in organizasyondan men edilmesinin oylanması bekleniyordu. Konuya dair gelişmeler, Avrupa futbol gündeminde büyük yankı uyandırdı. Kararın hem sportif hem de siyasi etkiler yaratacağı öngörülüyordu. 

FIFA'nın da benzer bir oylama sürecinde olduğu iddia edilirken UEFA'dan erteleme kararı geldi.

Trump'ın barış planını bahane eden UEFA, oylamayı şimdilik ertelediğini açıkladı.

FIFA Başkan Yardımcısı Victor Montagliani, UEFA’nın İsrail’in üyeliğinin askıya alınıp alınmayacağına dair oylamayı erteleme kararı aldığını duyurdu. Montagliani, bu adımın ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki çatışmaları sona erdirmeye yönelik son girişimine destek amacıyla atıldığını belirtti. Londra’da düzenlenen Leaders Spor İş Konferansı’nda konuşan Montagliani, İsrail’in geleceğine ilişkin konunun Perşembe günü yapılacak FIFA Konseyi toplantısında gündeme alınmayacağını ifade etti. Ancak Filistin Futbol Federasyonu’nun (PFA), İsrail Futbol Federasyonu’nun askıya alınması yönündeki talebinin FIFA bünyesindeki iki komite tarafından incelenmeye devam ettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler'in başlattığı süreçte UEFA erteleme, FIFA ise komisyonlarda inceleme kararı aldı.

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler bünyesinden bağımsız uzmanların FIFA ve UEFA’ya İsrail Futbol Federasyonu’nun üyeliğini askıya alma çağrısı yapmasının ardından, bazı basın organları UEFA Yürütme Kurulu’nun bu hafta acil toplanarak oylama gerçekleştireceğini öne sürdü. Avrupa futbolunun yönetim organı ise bu iddiaları ne teyit etti ne de açıkça reddetti. Ancak Kuzey ve Orta Amerika Konfederasyonu (CONCACAF) Başkanı Victor Montagliani, UEFA’nın şimdilik beklemeyi tercih ettiğini açıkladı. 60 yaşındaki Kanadalı yönetici, “UEFA oylamayı erteleyeceklerini ve barış planının sonuçlarını bekleyeceklerini bildirdi” ifadelerini kullandı.

Ölen binlerce insanın arasında 800 sporcu da yer alıyor.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, İsrail’in milli takımının Norveç ve İtalya ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçlarına hazırlanırken, Gazze’de Filistinlilere karşı “soykırım suçu işlemeye devam ettiğini” söyledi. Callamard, “Bugün 65 binden fazla insan İsrail güçlerinin sivilleri kitlesel yıkıma uğratma, zorla yerinden etme ve aç bırakma amacıyla yürüttüğü saldırılarda hayatını kaybetti. Ölenler arasında 800’den fazla sporcu, oyuncu ve spor yetkilisi de bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Batı Şeria’daki gelişmelere de değinen Callamard, İsrail’in yasadışı işgalini derinleştirdiğini, yeni yerleşim alanlarını yaygınlaştırırken yasadışı karakolları da meşrulaştırdığını belirtti. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (IFA) yıllardır bu uygulamalar konusunda uyarıldığını hatırlatan Callamard, “Buna rağmen bu yerleşimlerdeki kulüplerin liglerde oynamasına izin verilmesi büyük bir utanç” dedi.

Yorum Yazın