UEFA ve FIFA'nın İsrail'i Men Etmek İçin Oylama Yapması Beklenirken UEFA Vazgeçti
UEFA’da gözler kritik karara çevrilmiş durumda. İsrail’in organizasyondan men edilmesinin oylanması bekleniyordu. Konuya dair gelişmeler, Avrupa futbol gündeminde büyük yankı uyandırdı. Kararın hem sportif hem de siyasi etkiler yaratacağı öngörülüyordu.
FIFA'nın da benzer bir oylama sürecinde olduğu iddia edilirken UEFA'dan erteleme kararı geldi.
Trump'ın barış planını bahane eden UEFA, oylamayı şimdilik ertelediğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler'in başlattığı süreçte UEFA erteleme, FIFA ise komisyonlarda inceleme kararı aldı.
Ölen binlerce insanın arasında 800 sporcu da yer alıyor.
