UEFA ve FIFA'nın İsrail'i Men Etmek İçin Oylama Yapması Beklenirken UEFA Vazgeçti

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler bünyesinden bağımsız uzmanların FIFA ve UEFA’ya İsrail Futbol Federasyonu’nun üyeliğini askıya alma çağrısı yapmasının ardından, bazı basın organları UEFA Yürütme Kurulu’nun bu hafta acil toplanarak oylama gerçekleştireceğini öne sürdü. Avrupa futbolunun yönetim organı ise bu iddiaları ne teyit etti ne de açıkça reddetti. Ancak Kuzey ve Orta Amerika Konfederasyonu (CONCACAF) Başkanı Victor Montagliani, UEFA’nın şimdilik beklemeyi tercih ettiğini açıkladı. 60 yaşındaki Kanadalı yönetici, “UEFA oylamayı erteleyeceklerini ve barış planının sonuçlarını bekleyeceklerini bildirdi” ifadelerini kullandı.