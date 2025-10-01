The Athletic'ten Osimhen Yazısı: Premier Lig Takımları Osimhen'i Neden Almadı?
The Athletic, Victor Osimhen'in Premier Lig'e transfer olmama nedenlerini ele alan bir yazı yayımladı. Nijeryalı golcünün Napoli'den Galatasaray'a transferi, kulübün yüksek fiyat talepleri ve oyuncunun Avrupa'da kalma isteği gibi faktörlerle şekillendi. The Athletic, Osimhen'in Premier Lig kulüpleriyle anlaşamamasının sebeplerini detaylandırdı.
The Athletic'ten Nick Miller, Osimhen analizinde Galatasaray'da kalış süreciyle yazıyı başlattı.
Miller, Premier Lig takımları forvet ararken neden Osimhen'in akıllarına gelmediğini irdeledi.
Maliyet ve Afrika Kupası ihtimali ana etkenler oldu.
"Sakatlık ve karakter endişesi"
Galatasaray'ın Al Hilal ile rekabette kazandığına değinildi.
