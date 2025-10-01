The Athletic'ten Osimhen Yazısı: Premier Lig Takımları Osimhen'i Neden Almadı?

'Çok para harcadık” dedi Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, The Athletic’e verdiği röportajda, kulübün rekor transferi Victor Osimhen’den bahsederken. “Bir Türk kulübünün biri için 75 milyon € ödemesi adeta bir mucize gibiydi.”

“Mucize” biraz abartılı mı? Belki. Ama bu yaz öncesi, bir oyuncuya hiç 20 milyon €’dan fazla ödeme yapmamış bir kulüp için, paralarını akıllıca harcadıklarından oldukça emin olmaları gerektiğini bilirsiniz.

Ve Salı gecesi Liverpool’a karşı onu izlemek, bu yatırımın ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha gösterdi.

Osimhen galibiyeti getiren golü attı — kabul, bir penaltıydı — ama performansının en etkileyici yönleri arasında bu biraz daha gerilerde kalıyor. Sahada geçirdiği 72 dakika boyunca Nijeryalı forvet, Liverpool savunmasına karşı sürekli bir tehdit oluşturdu, akıllıca koşular yaptı, keskin müdahaleler yaptı ve hem kendisi hem takım arkadaşları için fırsatlar yarattı. Alisson’ı ileri çıktığını görüp attığı lob, sezonun gollerinden biri olabilirdi.

Bazı mükemmel fırsatları kaçırdı ve ara sıra biraz eksik kaldı ama karşısında oynamak tam anlamıyla bir kabus gibiydi; üstelik yüzde 100 formda değildi: Buruk, onun sahaya çıkıp çıkmayacağına son dakikada karar verdi.

Galatasaray, Osimhen’i satın almadan önce deneme şansına sahipti; Nijeryalı forvet, 2024-25 sezonunu Napoli’den kiralık olarak Türkiye şampiyonuyla geçirmiş ve muazzam bir performans sergilemişti. Geçen sezon 41 maçta 37 gol atan Osimhen, Salı günü attığı golle bu sezon beş maçta üçüncü, İngiliz kulüplerine karşı çıktığı altı maçta altıncı golünü kaydetmiş oldu.'