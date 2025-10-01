onedio
The Athletic'ten Osimhen Yazısı: Premier Lig Takımları Osimhen'i Neden Almadı?

Hakan Karakoca
01.10.2025 - 21:27

The Athletic, Victor Osimhen'in Premier Lig'e transfer olmama nedenlerini ele alan bir yazı yayımladı. Nijeryalı golcünün Napoli'den Galatasaray'a transferi, kulübün yüksek fiyat talepleri ve oyuncunun Avrupa'da kalma isteği gibi faktörlerle şekillendi. The Athletic, Osimhen'in Premier Lig kulüpleriyle anlaşamamasının sebeplerini detaylandırdı.

Kaynak - The Athletic

The Athletic'ten Nick Miller, Osimhen analizinde Galatasaray'da kalış süreciyle yazıyı başlattı.

'Çok para harcadık” dedi Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, The Athletic’e verdiği röportajda, kulübün rekor transferi Victor Osimhen’den bahsederken. “Bir Türk kulübünün biri için 75 milyon € ödemesi adeta bir mucize gibiydi.”

“Mucize” biraz abartılı mı? Belki. Ama bu yaz öncesi, bir oyuncuya hiç 20 milyon €’dan fazla ödeme yapmamış bir kulüp için, paralarını akıllıca harcadıklarından oldukça emin olmaları gerektiğini bilirsiniz.

Ve Salı gecesi Liverpool’a karşı onu izlemek, bu yatırımın ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha gösterdi.

Osimhen galibiyeti getiren golü attı — kabul, bir penaltıydı — ama performansının en etkileyici yönleri arasında bu biraz daha gerilerde kalıyor. Sahada geçirdiği 72 dakika boyunca Nijeryalı forvet, Liverpool savunmasına karşı sürekli bir tehdit oluşturdu, akıllıca koşular yaptı, keskin müdahaleler yaptı ve hem kendisi hem takım arkadaşları için fırsatlar yarattı. Alisson’ı ileri çıktığını görüp attığı lob, sezonun gollerinden biri olabilirdi.

Bazı mükemmel fırsatları kaçırdı ve ara sıra biraz eksik kaldı ama karşısında oynamak tam anlamıyla bir kabus gibiydi; üstelik yüzde 100 formda değildi: Buruk, onun sahaya çıkıp çıkmayacağına son dakikada karar verdi.

Galatasaray, Osimhen’i satın almadan önce deneme şansına sahipti; Nijeryalı forvet, 2024-25 sezonunu Napoli’den kiralık olarak Türkiye şampiyonuyla geçirmiş ve muazzam bir performans sergilemişti. Geçen sezon 41 maçta 37 gol atan Osimhen, Salı günü attığı golle bu sezon beş maçta üçüncü, İngiliz kulüplerine karşı çıktığı altı maçta altıncı golünü kaydetmiş oldu.'

Miller, Premier Lig takımları forvet ararken neden Osimhen'in akıllarına gelmediğini irdeledi.

'Belirtildiği gibi, bu gol bir penaltıydı ve diğer dört golü Avrupa Ligi’nde Tottenham Hotspur ve Leicester City’ye karşı geldi (altıncısı ise 2019’da Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea’ye karşıydı). Ancak bu, şu soruyu akla getiriyor: İngiliz takımlarına karşı sürekli gol atıyorsa, neden bir İngiliz kulübü onu kadrosuna katıp onlar için gol attırmadı?

Osimhen bu yaz oldukça müsaitti. İlk kiralık dönemi sona erdikten sonra Napoli’ye geri dönmedi. Gerekli parayı ödeyebilecek olan, onu kadrosuna katma şansını yakaladı. Ancak, ligdeki çoğu elit takım golcü arayışında olmasına rağmen, hiçbir Premier League kulübü ciddi şekilde ilgilenmiş görünmüyordu.'

Maliyet ve Afrika Kupası ihtimali ana etkenler oldu.

'Maç öncesinde Arne Slot, Liverpool’un Osimhen’i transfer etme ihtimali hakkında sorulduğunda, Premier League şampiyonunun teknik direktörü, kulübün Hugo Ekitike ve Alexander Isak’ı istediğini belirterek ilgiyi reddetti; bu Liverpool Echo tarafından bildirildi. Makul bir açıklama. Arsenal, santrafor ihtiyacı olmasına rağmen Viktor Gyokeres’i tercih etti; Portekiz’deki abartılı gol sayıları göz önüne alındığında bu da anlaşılabilir, fakat İsveçli’nin üst düzeyde gol atabileceğine dair kanıtı sadece Sporting CP’deki iki sezonu. Osimhen ise Gyokeres Brighton’da forma bulamazken İtalya’da gol yağdırıyordu.

Chelsea, Liam Delap ve Joao Pedro’yu kadrosuna kattı, ancak ikisi de Osimhen’in istatistiklerine sahip değil. Manchester United Benjamin Sesko’yu tercih etti; iyi bir genç yetenek ama Nijeryalı forvetin tecrübe ve performans geçmişine sahip değil. Newcastle United ise Isak’ın yerine bir santrafor arayışında olmadıklarını gösterdi; ama yıldız oyuncularının ayrılacağını kabul edip, Nick Woltemade yerine daha kanıtlanmış bir transfer yapmaları daha mantıklı olurdu.

Bütün bunlar belki de biraz basitleştirilmiş bir bakış açısı. Osimhen için bu yaz transfer ilgisinin görece düşük olmasının birçok nedeni vardı.

Bunlardan biri maliyet. Premier League kulüpleri için bile 75 milyon € büyük bir rakam ve Galatasaray ile uzun süren görüşmelere rağmen Napoli fiyatında taviz vermedi. Ücretleri de oldukça yüksek.

Bir diğer etken ise Afrika Uluslar Kupası (AFCON). Premier League kulüpleri Afrika kökenli oyunculara genellikle sıcak baksa da, oyuncunun Aralık ve Ocak aylarında milli takımıyla turnuvada yer alacağını bilmek, büyük bir harcama yapmayı düşünen kulüpler için caydırıcı olabiliyor.'

"Sakatlık ve karakter endişesi"

'Osimhen ile ilgili sakatlık endişeleri de bulunuyor: Bu sezon beş maçı kaçırdı, Liverpool maçını erken terk etmek zorunda kaldı ve kariyeri boyunca sürekli kas problemleri yaşadı.

Güvenilirlik konusunda da soru işaretleri var: 2022-23’te Napoli’nin Serie A şampiyonluğunda muhteşem bir performans sergileyen Osimhen, sonraki sezon formunu kaybetti; bunun arkasında bazı hafifletici sebepler olsa da, bazıları için Konyaspor ve Göztepe’ye attığı goller ikna edici bir yanıt değil.

Diğer nedenler daha az geçerli görünüyor. Bazı Premier League kulüpleri, karakteriyle ilgili şüpheler nedeniyle ciddi şekilde Osimhen’in peşine düşmedi; en az bir kulüp olumsuz raporlar aldı.

Ancak Türkiye’de onunla çalışmış kişiler, isim vermeden konuşurken sadece olumlu şeyler dile getiriyor. Osimhen, Galatasaray’da kiralık oynarken hızla takımın kilit bir üyesi oldu ve kalıcı transfer sonrası da aynı şekilde devam ediyor.

Bu referansları göz ardı etseniz bile, Galatasaray’ın moral bozucu bir oyuncu için servet harcayacağını varsaymak doğru olmaz.

Yakın zamanda Osimhen, Ankara’da büyük bir ameliyat geçiren bir çocuğun haberini televizyonda izledi. Çocuk, anesteziden yavaş yavaş uyanırken Osimhen’in başucunda belirdiğini hayal etti. Bu hikâyeyi duyunca Osimhen, çocuğu ve ailesini İstanbul’daki kulüp tesislerine davet etti ve ona imzalı, maçta giydiği bir formayı hediye etti.

Bu göreceli olarak mütevazı bir iyilik hareketi, olumsuz karakter raporlarının tamamen yanlış olduğunu göstermez, ama aynı zamanda kulübünüzde morali hemen bozacak biri olduğunu da işaret etmez.'

Galatasaray'ın Al Hilal ile rekabette kazandığına değinildi.

'Sonuç olarak, Osimhen birkaç sebepten dolayı kalıcı olarak Galatasaray’a transfer oldu. Öncelikle, profesyonel açıdan rahat bir ortam buldu: Süper Lig özellikle güçlü olmasa da, bu kadar gol atmak kimseye keyif vermez mi?

İkinci olarak, Rams Park tribünlerindeki taraftarlarla güçlü bir bağ oluştu. Buruk, The Athletic’e verdiği röportajda, “Taraftarlarımızı çok sevdi ve onlar da onu çok sevdi. Gerçekten büyük bir bağ vardı. Burada çok mutluydu” dedi.

Üçüncü faktör ise para oldu. Osimhen’in yıllık yaklaşık 15 milyon € maaşı ve 5 milyon € civarında da görüntü hakları geliri bulunuyor; yani haftada yaklaşık 400 bin € kazanıyor. Türk vergi yasalarına göre bunun yalnızca %20’sini devlete vereceği için yaşam burada oldukça cazip görünüyor.

Buna rağmen, yaz transfer döneminde Galatasaray’ın en büyük rakiplerinden Suudi Arabistan’ın Al Hilal kulübünün ona neredeyse iki katını teklif ettiği bildirildi; dolayısıyla finans tek neden değildi. Belki biraz ikna edilse Premier League’e de gidebilirdi.

O yaz, çoğu elit kulüp kaliteli bir santrfora ihtiyaç duyuyordu ve işte orada Osimhen hazırdı. Ona transfer için birçok gerekçe ileri sürüldü, ama belki de lehine olanlar daha fazlaydı.

Sadece Liverpool’a sorun.'

