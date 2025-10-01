Dev Oyun Şirketi EA Sports Rekor Bedelle Suudi Arabistan'ın da Yer Aldığı Konsorsiyuma Satıldı
Dünyanın önde gelen oyun şirketlerinden Electronic Arts (EA), 55 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla el değiştiriyor. Satın alıcı konsorsiyumda Suudi Arabistan’ın Kamu Yatırım Fonu (PIF), yatırım şirketi Silver Lake ve Jared Kushner’ın Affinity Partners’ı yer alıyor. EA, EA FC (eski FIFA), The Sims ve Mass Effect gibi milyonlarca kopya satan oyunlarla tanınıyor. Anlaşmanın büyük kısmı borçla finanse edildiği için, bu işlem tarihin en büyük kaldıraçlı satın alması olarak değerlendiriliyor. Oyun dünyası, bu dev satışın sektöre etkilerini yakından izliyor.
Oyun severlerin dünyasında önemli bir yeri olan EA Sports büyük bir bedelle satılıyor.
Suudi Arabistan'ın piyasadaki gücü genişliyor.
