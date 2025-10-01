Dev Oyun Şirketi EA Sports Rekor Bedelle Suudi Arabistan'ın da Yer Aldığı Konsorsiyuma Satıldı

Electronic Arts (EA), 40 yılı aşkın süredir oyun sektöründe faaliyet gösteriyor ve FIFA/EA FC, The Sims ve Need for Speed gibi milyonlarca satan oyunlarla tanınıyor. Şirketin satışıyla Suudi Arabistan’ın Kamu Yatırım Fonu (PIF), oyun sektöründeki etkisini daha da artıracak; PIF daha önce Niantic ve Scopely gibi büyük oyun yatırımlarını da bünyesine katmıştı. Ülke, büyük e-spor turnuvalarına ev sahipliği yapıyor ve 2027’de Olimpik e-spor Oyunlarını düzenleyecek. PIF’in gücü, petrol gelirleriyle finanse ediliyor ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın kontrolünde bulunuyor, ancak yönetim insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştiriliyor.