Dev Oyun Şirketi EA Sports Rekor Bedelle Suudi Arabistan'ın da Yer Aldığı Konsorsiyuma Satıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.10.2025 - 18:44

Dünyanın önde gelen oyun şirketlerinden Electronic Arts (EA), 55 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla el değiştiriyor. Satın alıcı konsorsiyumda Suudi Arabistan’ın Kamu Yatırım Fonu (PIF), yatırım şirketi Silver Lake ve Jared Kushner’ın Affinity Partners’ı yer alıyor. EA, EA FC (eski FIFA), The Sims ve Mass Effect gibi milyonlarca kopya satan oyunlarla tanınıyor. Anlaşmanın büyük kısmı borçla finanse edildiği için, bu işlem tarihin en büyük kaldıraçlı satın alması olarak değerlendiriliyor. Oyun dünyası, bu dev satışın sektöre etkilerini yakından izliyor.

Kaynak - BBC

Oyun severlerin dünyasında önemli bir yeri olan EA Sports büyük bir bedelle satılıyor.

Anlaşma ile birlikte Electronic Arts, borsadan çıkarak tamamen özel bir şirket statüsüne geçecek. 

Satın alma bedeli, EA’nın mevcut piyasa değerinin yüzde 25 üzerinde, hisse başına 210 dolar seviyesinde belirlendi. Bu satış, Microsoft’un Activision Blizzard’ı 69 milyar dolara satın almasından sonra oyun sektöründeki en büyük ikinci anlaşma konumunda bulunuyor. Microsoft’un hamlesi, özellikle İngiltere’de rekabeti zedeleyebileceği gerekçesiyle uzun süre düzenleyici kurumlarla tartışmalara yol açmıştı. EA CEO’su Andrew Wilson, anlaşmayı “şirketin başarısının güçlü şekilde tanınması” olarak nitelendirirken, “Ortaklarımızla birlikte gelecek nesillere ilham verecek dönüştürücü deneyimler yaratacağız” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın piyasadaki gücü genişliyor.

Electronic Arts (EA), 40 yılı aşkın süredir oyun sektöründe faaliyet gösteriyor ve FIFA/EA FC, The Sims ve Need for Speed gibi milyonlarca satan oyunlarla tanınıyor. Şirketin satışıyla Suudi Arabistan’ın Kamu Yatırım Fonu (PIF), oyun sektöründeki etkisini daha da artıracak; PIF daha önce Niantic ve Scopely gibi büyük oyun yatırımlarını da bünyesine katmıştı. Ülke, büyük e-spor turnuvalarına ev sahipliği yapıyor ve 2027’de Olimpik e-spor Oyunlarını düzenleyecek. PIF’in gücü, petrol gelirleriyle finanse ediliyor ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın kontrolünde bulunuyor, ancak yönetim insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştiriliyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
