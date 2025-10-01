Süper Lig Yıldızlarının Güncel Piyasa Değerleri Güncellendi
Transfermarkt, Süper Lig’de futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Güncellemeye göre bazı yıldız isimlerin değeri yükselirken, performansı düşen oyuncuların değerinde ciddi gerilemeler yaşandı. Genç yetenekler listede öne çıkarken, tecrübeli futbolcuların değer kaybı dikkat çekti. Takımlar bazında ise Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un kadrolarındaki bazı oyuncular büyük değişim gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süper Lig'e bu sezon da yıldız yağdı. Yüklü bonservisler ve maaşlarla alınan futbolcuların güncel değerleri de değişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Değeri en çok artan isim Uğurcan Çakır oldu.
Düşüşteki isimlerde ise dünya yıldızları yer alıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın