Süper Lig Yıldızlarının Güncel Piyasa Değerleri Güncellendi

Süper Lig Yıldızlarının Güncel Piyasa Değerleri Güncellendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.10.2025 - 17:56

Transfermarkt, Süper Lig’de futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Güncellemeye göre bazı yıldız isimlerin değeri yükselirken, performansı düşen oyuncuların değerinde ciddi gerilemeler yaşandı. Genç yetenekler listede öne çıkarken, tecrübeli futbolcuların değer kaybı dikkat çekti. Takımlar bazında ise Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un kadrolarındaki bazı oyuncular büyük değişim gösterdi.

Süper Lig'e bu sezon da yıldız yağdı. Yüklü bonservisler ve maaşlarla alınan futbolcuların güncel değerleri de değişti.

Süper Lig'e bu sezon da yıldız yağdı. Yüklü bonservisler ve maaşlarla alınan futbolcuların güncel değerleri de değişti.

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'e gelen oyunculardan değeri düşenler de oldu yükselenler de... Sosyal medyada isim isim tartışılan listede dikkat çekici isimler de göze çarptı. 

Konyaspor'un genç kalecisi Deniz Ertaş'ın bonservisindeki artış ile Sane'deki büyük düşüş dikkatlerden kaçmadı.

Değeri en çok artan isim Uğurcan Çakır oldu.

Değeri en çok artan isim Uğurcan Çakır oldu.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a rekor bedelle gelen Uğurcani 5.5 milyon Euro'luk artışla ilk sırada yer alıyor. Onu 5'er milyon Euro ile Osimhen ve Nene takip ederken, değerini yükselten isimler arasında Beşiktaşlı bir futbolcunun olmaması dikkat çekti.

Düşüşteki isimlerde ise dünya yıldızları yer alıyor.

Düşüşteki isimlerde ise dünya yıldızları yer alıyor.

7 milyon Euro ile Leroy Sane en üst sırada yer alırken, onu 5 milyon Euro değeri düşen Trabzonspor'un kalecisi Onana takip etti. 

Bu listede Ndidi, Orkun, Rashica ve Rafa Silva'nın da değerlerinin düştüğü görüldü.

