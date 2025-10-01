onedio
Futbolu Bilgisayar Oyununa Çeviren Hakem Kamerasında İlginç İtiraz Anı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.10.2025 - 19:37

Futbol dünyasında hakem kameraları dönemi hızla yayılıyor. Yeni sistemle maçlarda kritik kararlar anında gözlemlenebilecek. Hakemler, sahadaki pozisyonları üstten veya oyuncu perspektifinden izleyebilecek. Bu teknoloji, tartışmalı penaltı ve faul kararlarının doğruluğunu artırmayı hedefliyor. Taraftarlar ve kulüpler, kararların daha şeffaf olmasını bekliyor. 

Bunun yanında hakem kamerası izleyenler için de önemli bir seyir zevki yaratıyor. Pozisyonların hakem kadar içinde hissettiren bu açılar izleyenleri adeta mest ediyor. Futbolcularla birebir diyalogların da yakından hissedildiği bu anlarda MLS'teki bir pozisyon gündeme geldi. 

Cincinnati-Orlando maçında bir faul kararına itiraz eden Rodrigo Schlegel'in itirazı ve itiraz esnasındaki yüz ifadesinin kameraya yansıması ilginç anlar yaşanmasına neden oldu.

Hakem kameraları yayıncı kuruluşların izleyicilerine ekstra görüntüler sunmasına olanak sağlıyor.

Hakem kameraları, sadece maç içi kararların doğruluğunu artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yayıncı kuruluşlara izleyicilere ekstra ve benzersiz açılardan maç görüntüleri sunma imkânı da tanıyor. Bu sayede taraftarlar, pozisyonları hakem perspektifinden görerek oyunu çok daha yakından deneyimleyebiliyor ve sahadaki olaylara farklı açılardan tanıklık edebiliyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
