Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Jhon Duran Neden Oynamıyor? Sebebine Çok Şaşıracaksınız!
Fenerbahçe'de yeni transfer Jhon Duran, 27 Ağustos'taki Benfica maçının ardından hiçbir maçta forma giymemesiyle dikkat çekti. Duran'ın sakatlığı gerekçe gösterilirken birçok gazeteci konunun daha farklı olduğunu dile getirmeye başladı.
İddialara göre Jhon Duran kendisine verilen 'ev sözü' sebebiyle bugünlerde sıkıntı yaşıyor. Evsiz kaldığı söylenen Duran'ın bu sorun çözülmediği için de forma giymeye gönüllü olmadığı iddia ediliyor.
Jhon Duran yüklü bir miktar karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
İddialara göre Jhon Duran eviyle ilgili problemler yaşıyor.
Ekol Sports ekranlarında Berke Gültekin konuyla ilgili ilginç açıklamalar yaptı:
