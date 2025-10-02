onedio
Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Jhon Duran Neden Oynamıyor? Sebebine Çok Şaşıracaksınız!

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Jhon Duran Neden Oynamıyor? Sebebine Çok Şaşıracaksınız!

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.10.2025 - 18:11

Fenerbahçe'de yeni transfer Jhon Duran, 27 Ağustos'taki Benfica maçının ardından hiçbir maçta forma giymemesiyle dikkat çekti. Duran'ın sakatlığı gerekçe gösterilirken birçok gazeteci konunun daha farklı olduğunu dile getirmeye başladı. 

İddialara göre Jhon Duran kendisine verilen 'ev sözü' sebebiyle bugünlerde sıkıntı yaşıyor. Evsiz kaldığı söylenen Duran'ın bu sorun çözülmediği için de forma giymeye gönüllü olmadığı iddia ediliyor.

Jhon Duran yüklü bir miktar karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Genç yıldız oyuncunun yaklaşık 20 milyon Euro gibi bir bedelle Fenerbahçe'ye imza attığı iddia edilmişti. Suudi Arabistan'da 19.5 milyon Euro kazanan Duran'ın Fenerbahçe'deki günleri ise sancılı başladı.

İddialara göre Jhon Duran eviyle ilgili problemler yaşıyor.

Jhon Duran'ın taşındığı evden ev sahibi tarafından çıkarıldığı iddia edildi. İddiaya göre eski Fenerbahçe yönetimiyle ödemeler konusunda sıkıntılar yaşayan ev sahibi Duran'ı evden çıkardı.

Duran ise kendisine verilen ev sözünün tutulmaması sebebiyle mutsuz olduğu için forma giymek istemiyor.

Ekol Sports ekranlarında Berke Gültekin konuyla ilgili ilginç açıklamalar yaptı:

