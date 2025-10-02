onedio
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe Formasıyla İlk Golünü Nice Ağlarına Attı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.10.2025 - 20:02

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olmuş buradaki başarılı performansının ardından Türkiye'ye dönerek Fenerbahçe'ye imza atmıştı. 

Milli futbolcunun yılan hikayesine dönen transfer süreci uzun uğraşlar sonucunda nihayete ermiş ve imzalar atılmıştı. Galatasaray forması giymesi sebebiyle büyük ses getiren transfer sürecinde Kerem'in çocukluktan beri Fenerbahçe taraftarı olması da hayli konuşulmuştu.

İlk haftalarda asistle tanışsa da henüz gole ulaşamayan Kerem bu şanssızlığını Nice maçında kırdı.

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde golle tanıştı.

Sarı lacivertlilerin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, son haftalarda artan performansıyla dikkat çekiyordu. Ancak henüz gol sevinci yaşayamayan Kerem, bu şanssızlığını Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçında kırmayı başardı. 

Nice karşısında 3.dakikada sürüklediği atağı golle sonuçlandıran Kerem takımını 1-0 öne geçirdi.

İşte Kerem'in şık golü:

