Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe Formasıyla İlk Golünü Nice Ağlarına Attı
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olmuş buradaki başarılı performansının ardından Türkiye'ye dönerek Fenerbahçe'ye imza atmıştı.
Milli futbolcunun yılan hikayesine dönen transfer süreci uzun uğraşlar sonucunda nihayete ermiş ve imzalar atılmıştı. Galatasaray forması giymesi sebebiyle büyük ses getiren transfer sürecinde Kerem'in çocukluktan beri Fenerbahçe taraftarı olması da hayli konuşulmuştu.
İlk haftalarda asistle tanışsa da henüz gole ulaşamayan Kerem bu şanssızlığını Nice maçında kırdı.
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde golle tanıştı.
İşte Kerem'in şık golü:
