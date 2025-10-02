onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe-Nice Maçında Filistin Pankartları ve Bayrakları Açıldı

Fenerbahçe-Nice Maçında Filistin Pankartları ve Bayrakları Açıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.10.2025 - 20:37

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 2. haftasında Fransız ekibi OGC Nice’i sahasında konuk etti. Maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını unutmadan, tribünlerde anlamlı bir mesaj verdi.

Kadıköy’de açılan pankartlarla Gazze’ye destek gösteren taraftarlar, “Filistin’deki her çocuk güvenliği, sevgiyi ve geleceği hak ediyor” ve “Özgür Filistin” yazılı mesajlar taşıdı. Tribünlerde Filistin bayrakları da yer alırken, bu görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu.

Özellikle bugünlerde Sumud Filosu'na yapılan saldırılar sebebiyle Filstin bir kez daha dünyanın gündemine oturdu. Filistin'e çeşitli ülkelerden destek mesajları gelirken birçok kez olduğu gibi takımlarımızdan da destek gelmeye devam etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Stadyumda Filistin'le ilgili pankartlar yerlerini aldı.

Stadyumda iki kale arkasında da pankartlar vardı.

Stadyumda iki kale arkasında da pankartlar vardı.

'Nehirden Denize Filistin Özgür Olacak' ve 'Özgür Filistin' pankartları iki tribünde de yer alırken, farklı tribünlerde de Filistin'e bayraklarla destek vardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın