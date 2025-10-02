Fenerbahçe-Nice Maçında Filistin Pankartları ve Bayrakları Açıldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 2. haftasında Fransız ekibi OGC Nice’i sahasında konuk etti. Maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını unutmadan, tribünlerde anlamlı bir mesaj verdi.

Kadıköy’de açılan pankartlarla Gazze’ye destek gösteren taraftarlar, “Filistin’deki her çocuk güvenliği, sevgiyi ve geleceği hak ediyor” ve “Özgür Filistin” yazılı mesajlar taşıdı. Tribünlerde Filistin bayrakları da yer alırken, bu görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu.

Özellikle bugünlerde Sumud Filosu'na yapılan saldırılar sebebiyle Filstin bir kez daha dünyanın gündemine oturdu. Filistin'e çeşitli ülkelerden destek mesajları gelirken birçok kez olduğu gibi takımlarımızdan da destek gelmeye devam etti.