Büyük Gurur: Türkiye’nin Yeni Kız Grubu Manifest, “Arıyo” Şarkısıyla Grammy Yolunda!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.10.2025 - 21:48

Türkiye’nin müzik sahnesi bu yıl adeta tarih yazıyor! Hepsi’den sonra gelen ilk kız grubu olarak dikkatleri üzerine çeken Manifest, sadece ülkemizde değil, dünyada da adından söz ettirmeye başladı. Henüz kariyerlerinin başında olmalarına rağmen çıkardıkları şarkılarla listeleri sallayan grup, şimdi de “Arıyo” şarkısıyla büyük bir başarıya imza atma yolunda!

Müzik dünyasının şu sıralar en çok konuşulan ismi Manifest grubu oluyor. Hypers New Media'nın YouTube üzerinden yayınladığı BIG5 Türkiye yarışmasıyla kurulan grup, Hepsi'den sonra büyük ses getirdi.

Müzik kariyerine 'Zamansızdık' şarkısıyla adım atan, ardından 'Arıyo', 'KTS' ve 'Snap' gibi hitlerle adını duyuran Manifest kısa sürede büyük başarılara ve milyonlara ulaştı.

Haziran 2025'te yayımlanan ilk albümleri 'Manifestival', Spotify Türkiye'de en çok dinlenen albüm olarak liste başı olurken Manifest kızları bambaşka bir başarıyla gündeme yerleşti!

Manifest'in en dikkat çeken şarkılarından biri olan "Arıyo", 68. Grammy Ödülleri'nde "Best Pop Duo/Group Performance" kategorisinde değerlendirmeye kabul edildi.

Grammy Ödülleri'nde daha önce Türk sanatçıların da adına yer verilmişti. 2023 yılında Türk orkestra şefi ve aranjör Esin Aydıngöz, Netflix'in popüler dizisi 'Wednesday'deki 'Paint It Black' şarkısının aranjmanıyla Grammy adaylığı kazanmıştı.

Ayrıca, 2019 yılında Altın Gün adlı Türk rock grubu, 'Best World Music Album' kategorisinde Grammy adaylığı elde etmişti.

Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest de kısa sürede yakaladıkları başarılarına bir yenisini ekleyerek Grammy Ödülleri'yle adlarından bahsettirmeleriyle bir kez daha büyük gurur yaşattı!

Manifest grubu, sosyal medya hesaplarından 'Manifest olarak, “Arıyo” şarkımızın 68. Grammy Ödülleri’nde Best Pop Duo/Group Performance kategorisinde değerlendirmeye kabul edildiğini duyurmaktan gurur duyuyoruz!' notuyla güzel haberi paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
mimax 2

bu seslerle grammy alacaklar bizde bunu yiyecez öylemi

skysvoffice

Grammy'de diğerleri gibi her zaman politik olmuştur. Grubun hiçbir şarkısını beğenmedim şahsen.

kenan kalav

Bu alanda görelim sizleri tabi kitlenizin çoğu 0-18 yaş arasıyken +18 konser gibi bişeye ne gerek vardı milletin anasından babasından tepki tavır aldınız