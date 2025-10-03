Büyük Gurur: Türkiye’nin Yeni Kız Grubu Manifest, “Arıyo” Şarkısıyla Grammy Yolunda!
Türkiye’nin müzik sahnesi bu yıl adeta tarih yazıyor! Hepsi’den sonra gelen ilk kız grubu olarak dikkatleri üzerine çeken Manifest, sadece ülkemizde değil, dünyada da adından söz ettirmeye başladı. Henüz kariyerlerinin başında olmalarına rağmen çıkardıkları şarkılarla listeleri sallayan grup, şimdi de “Arıyo” şarkısıyla büyük bir başarıya imza atma yolunda!
Müzik dünyasının şu sıralar en çok konuşulan ismi Manifest grubu oluyor. Hypers New Media'nın YouTube üzerinden yayınladığı BIG5 Türkiye yarışmasıyla kurulan grup, Hepsi'den sonra büyük ses getirdi.
Manifest'in en dikkat çeken şarkılarından biri olan "Arıyo", 68. Grammy Ödülleri'nde "Best Pop Duo/Group Performance" kategorisinde değerlendirmeye kabul edildi.
Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest de kısa sürede yakaladıkları başarılarına bir yenisini ekleyerek Grammy Ödülleri'yle adlarından bahsettirmeleriyle bir kez daha büyük gurur yaşattı!
