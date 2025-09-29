Adana Valisinden "İmaj" Yasağı: Kentte Dizi ve Film Çekimine İzin Verilmeyecek

Adana Valiliği'nde düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Yavuz Selim Köşger, kentin imajının düzeltilmesi için çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Adana'nın suç algısındaki imajına değinen Vali Köşger, 'Bu işler çok kısa sürede oluşmuş bir şey değil. Adana ile ilgili maalesef o televizyon dizileriyle başlayan, belki daha öncesinde süre gelen bir şey var. Sosyal olaylar 1 günde 5 günde oluşmadığı gibi, değiştirmekte çok kolay olmuyor. Geldiğimde beri dile getiriyorum, Adana'nın imajını değiştirmememiz lazım. Adana'nın hak etmediği bir imaj var. Adana insanları ürettiği huzurla bölüştüğü paylaştığı her türlü kardeşçe bir arada birçok unsuru bir arada yaşayabildiği nadir şehirlerden bir tanesidir. Adana'nın imajını hep beraber düzelteceğiz. Ben Kültür Müdürlüğüne şu talimatı verdi. Adana'da bundan sonra Adana'nın imajını bozacak bir dizi, sinema filmi yapılmasını müsaade etmeyeceğiz. Adana'nın film platformu, doğal mekan olarak kullanarak Adana'yı karalayan bir dizi çekilmesine müsaade etmiyorum. Adana'nın imajını bozma konusunda bu tür filmlere dizilere bundan sonra müsaade yok' şeklinde konuştu.