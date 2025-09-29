Adana Valisinden "İmaj" Yasağı: Kentte Dizi ve Film Çekimine İzin Verilmeyecek
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Sıfır Bir dizi ile başlayan ve kentin imajını bozan dizi ve filmlerle ilgili önlemler alınacağını söyledi. Vali Köşger, “Ben Kültür Müdürlüğüne şu talimatı verdi. Adana'da bundan sonra Adana'nın imajını bozacak bir dizi, sinema filmi yapılmasını müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adana’nın Hürriyet Mahallesi’nde çekilen Sıfır Bir dizisi çok ses getirmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın