Zehra Kınık Zorla Manevi Tazminat Ödemesi Yapmış: Anne Hasret Doğan Şikayetinden Vazgeçmiyor!

Anne Hasret Doğan yaptığı açıklamada, “Defalarca para vermek istediler ancak ve kabul etmediğim halde, manevi tazminat adı altında zorla, kafalarına göre para yatırmışlar. Cezadan kurtulmak için yolladıkları bu parayı kabul etmiyorum. Adalet mücadelem sonuna kadar devam edecek. Toplumun bu davaya sahip çıkmasını istiyorum ” dedi.

Bu arada baba Serdal Barlasçeki, mahkemeye bir dilekçe vererek şikayetini geri çektiğini bildirdi. Barlaşçeki dilekçesinde, “Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkımda şikâyetimden vazgeçiyorum. Sanıktan herhangi bir maddi veya manevi tazminat talebim yoktur. İstinaf yoluna da başvurmayacağım, bu hakkımda feragat ettiğimi beyan ediyorum” ifadeleri yer aldı.

Ardından Zehra Kınık’ın çarptığı, Batın Barlasçeki’nin arkadaşı ve motosikletin sürücüsü Yavuz Selim Öztürk de mahkemeye bir dilekçe vererek, Zehra Kınık’tan artık şikâyetçi olmadığını bildirmişti.