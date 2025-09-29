onedio
Zehra Kınık Zorla Manevi Tazminat Ödemesi Yapmış: Anne Hasret Doğan Şikayetinden Vazgeçmiyor!

Zehra Kınık Zorla Manevi Tazminat Ödemesi Yapmış: Anne Hasret Doğan Şikayetinden Vazgeçmiyor!

29.09.2025 - 18:04

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık trafikte 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olduğu için yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Zehra Kınık’ın avukatlarının, üst mahkemeye taşınan dava öncesinde Batın Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan adına PTT’den 500 bin liralık manevi tazminat ödemesi yaptığı ortaya çıktı. Anne Hasret Doğan ise parayı kabul etmediğini söyleyerek, “Mücadelem sonuna kadar sürecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İsmail Arı / BirGün

Trafikte seyir halindeyken motosiklete çarpan Zehra Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne, Yavuz Selim Öztürk’ün ise yaralanmasına neden olmuştu.

Trafikte seyir halindeyken motosiklete çarpan Zehra Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne, Yavuz Selim Öztürk'ün ise yaralanmasına neden olmuştu.

15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz olarak yargılanan Zehra Kınık asli kusurlu bulunarak 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca Zehra Kınık’ın ehliyetine 2 yıl boyunca da el koyulmuş ve hakkında adli kontrol kararları uygulanmaya başlanmıştı.

Zehra Kınık’ın avukatları ise cezayı fazla bularak dava dosyasını İstinaf’a taşımıştı.

Anne Hasret Doğan’dan habersiz olarak 500 bin lira ödeme yapmışlar.

Anne Hasret Doğan'dan habersiz olarak 500 bin lira ödeme yapmışlar.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, dava sürecesi boyunca anne Hasret Doğan’a şikayetinden vazgeçmesi için birçok kez para teklif edildi ancak anne, Zehra Kınık en ağır cezayı alana kadar hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi ve tüm teklifleri reddetti. 

Zehra Kınık Demir’in avukatları İstinaf’a gönderilmek üzere İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, PTT üzerinden 3 Eylül günü anne Hasret Doğan’a manevi tazminat adı altında 500 bin TL yolladıklarını belirtti.

Baba ve kazada yaralanan arkadaşı şikayetinden vazgeçmiş.

Baba ve kazada yaralanan arkadaşı şikayetinden vazgeçmiş.

Anne Hasret Doğan yaptığı açıklamada, “Defalarca para vermek istediler ancak ve kabul etmediğim halde, manevi tazminat adı altında zorla, kafalarına göre para yatırmışlar. Cezadan kurtulmak için yolladıkları bu parayı kabul etmiyorum. Adalet mücadelem sonuna kadar devam edecek. Toplumun bu davaya sahip çıkmasını istiyorum ” dedi.

Bu arada baba Serdal Barlasçeki, mahkemeye bir dilekçe vererek şikayetini geri çektiğini bildirdi. Barlaşçeki dilekçesinde, “Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkımda şikâyetimden vazgeçiyorum. Sanıktan herhangi bir maddi veya manevi tazminat talebim yoktur. İstinaf yoluna da başvurmayacağım, bu hakkımda feragat ettiğimi beyan ediyorum” ifadeleri yer aldı.

Ardından Zehra Kınık’ın çarptığı, Batın Barlasçeki’nin arkadaşı ve motosikletin sürücüsü Yavuz Selim Öztürk de mahkemeye bir dilekçe vererek, Zehra Kınık’tan artık şikâyetçi olmadığını bildirmişti.

