Zehra Kınık Zorla Manevi Tazminat Ödemesi Yapmış: Anne Hasret Doğan Şikayetinden Vazgeçmiyor!
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık trafikte 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olduğu için yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Zehra Kınık’ın avukatlarının, üst mahkemeye taşınan dava öncesinde Batın Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan adına PTT’den 500 bin liralık manevi tazminat ödemesi yaptığı ortaya çıktı. Anne Hasret Doğan ise parayı kabul etmediğini söyleyerek, “Mücadelem sonuna kadar sürecek” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İsmail Arı / BirGün
Trafikte seyir halindeyken motosiklete çarpan Zehra Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne, Yavuz Selim Öztürk’ün ise yaralanmasına neden olmuştu.
Anne Hasret Doğan’dan habersiz olarak 500 bin lira ödeme yapmışlar.
Baba ve kazada yaralanan arkadaşı şikayetinden vazgeçmiş.
