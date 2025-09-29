Mersin’de Silahlı Saldırı: Patenle Olay Yerinden Kaçtı
Mersin’de dün sabaha karşı tamamen siyah giyinmiş ve yüzü kapalı bir kişi dükkana silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan olay yerinden patenle kayarak kaçarken, saldırı anı da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Silahlı saldırı Mersin’in Yenişehir ilçesinde meydana geldi.
Patenle silahlı saldırı anı 👇
Taliban iç güvenlik birimi patenli unsurları diye aratın. Bu tarz yeni değil, ülkemize yeni gelmişler.
harbiden böyle bişey varmış, dumur oldum :)
eveeeet..patenle silahlı saldırı yaparak bmw alıyorum birinci gün
Taliban special forces in Mersin 😂😂😂