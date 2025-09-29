onedio
Mersin’de Silahlı Saldırı: Patenle Olay Yerinden Kaçtı

Mersin
İsmail Kahraman
29.09.2025 - 17:22

Mersin’de dün sabaha karşı tamamen siyah giyinmiş ve yüzü kapalı bir kişi dükkana silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan olay yerinden patenle kayarak kaçarken, saldırı anı da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Silahlı saldırı Mersin’in Yenişehir ilçesinde meydana geldi.

Silahlı saldırı Mersin’in Yenişehir ilçesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, tamamen siyah giyimli bir şüpheli bodrum katında dikim atölyesi olan yerde bir süre oyalandıktan sonra patenle kayarak elindeki silahla defalarca ateş açtı. 

Kurşunların duvara isabet ettiği olayla ilgili polis, şüphelinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Patenle silahlı saldırı anı 👇

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
atticusfetch

Taliban iç güvenlik birimi patenli unsurları diye aratın. Bu tarz yeni değil, ülkemize yeni gelmişler.

beybi shark

harbiden böyle bişey varmış, dumur oldum :)

yoksunn

eveeeet..patenle silahlı saldırı yaparak bmw alıyorum birinci gün

The_Devil_of_Ramadi

Taliban special forces in Mersin 😂😂😂