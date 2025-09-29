onedio
Türkiye Susuzluğun Eşiğinde: Şehirler Susuz Kalırsa Ne Olacak?

Ömer Faruk Kino
29.09.2025 - 17:16

Bu aralar çok sık gündeme gelmeye başlayan su krizi haberleri artık duymaya alıştığımız bir konu olmaya başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey kentin altı günlük suyunun kaldığını açıkladıktan sonra akıllarda aynı soru gelmeye başladı: Şehrin suyu tükenince ne olacak?

Sizi detaylara alalım 👇

Türkiye, su kaynakları açısından giderek daha fazla baskı altında.

İklim değişikliği, kuraklık, nüfus artışı ve yanlış su yönetimi gibi faktörler, şehirlerin su temininde ciddi riskler yaratıyor. Özellikle Ege ve İç Anadolu bölgelerinde, barajlardaki su seviyeleri kritik seviyelere düşerken, bazı şehirlerde içme suyu temini tehlikeye girmiş durumda.

İzmir’de tablo hiç iç açıcı değil. Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 5’lere düşmüş durumda, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ise neredeyse kuru bir çöl gibi.

Günlük 700 bin metreküp su tüketen şehir, suyu tasarruflu kullanmazsa, planlı kesintilerle karşı karşıya kalabilir. Halkın bir kısmı şimdiden suyun değerini daha iyi anlamaya başladı.

Su azlığı sadece içme suyunu değil, tarımı da etkiliyor.

Sulama yapılamayan tarlalar, ürün kaybına ve gıda fiyatlarında artışa yol açıyor. Yeraltı sularının aşırı kullanımı ise obruk oluşumunu hızlandırıyor ve şehirlerde dramatik görüntülere neden olabiliyor.

Musluktan su akmadığında, iş sadece susuzlukla bitmiyor.

Hijyen sorunları da baş gösteriyor, salgın riski artıyor, marketlerde gıda fiyatları yükseliyor. Yani tek bir musluk, aslında tüm şehir hayatını etkileyebiliyor.

Uzmanlar, bu krizi önlemek için bir dizi öneri sunuyor: halkın su tasarrufu bilincini artırmak, yağmur suyu toplama sistemlerini yaygınlaştırmak, su verimliliği yüksek tarım tekniklerini teşvik etmek ve altyapıyı güçlendirmek.

Barajlardaki su seviyeleri hızla düşerken, bilim insanlarından da peş peşe uyarılar geliyor.

Su krizine dikkat çeken İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Toros, su tasarrufunun artık kaçınılmaz olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Suyumuz bittiği zaman hem evde hem iş yerinde hem de tarımda veya bitkilerde kullanımlar bize zarar verecek. Onun için de gerekli tedbirleri şimdiden almak gerekiyor. Tahminler, hem temmuzun sonundaki günlerin hem de ağustosun sıcak geçeceği yönünde. Sıcaklıklar arttıkça su yüzeyinden buharlaşma artıyor. Hem bizlerin hem de ekosistemdeki her şeyin suya ihtiyacı artıyor. Şu anda İstanbul'da kişi başı su kullanımı 200 litrenin üzerinde. Bunu mutlaka aşağıya düşürmemiz gerekiyor ki o barajlardaki su yetsin. Çünkü uzun dönem daha o suyu kullanmak zorundayız.'

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
