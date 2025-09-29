Türkiye Susuzluğun Eşiğinde: Şehirler Susuz Kalırsa Ne Olacak?

Su krizine dikkat çeken İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Toros, su tasarrufunun artık kaçınılmaz olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Suyumuz bittiği zaman hem evde hem iş yerinde hem de tarımda veya bitkilerde kullanımlar bize zarar verecek. Onun için de gerekli tedbirleri şimdiden almak gerekiyor. Tahminler, hem temmuzun sonundaki günlerin hem de ağustosun sıcak geçeceği yönünde. Sıcaklıklar arttıkça su yüzeyinden buharlaşma artıyor. Hem bizlerin hem de ekosistemdeki her şeyin suya ihtiyacı artıyor. Şu anda İstanbul'da kişi başı su kullanımı 200 litrenin üzerinde. Bunu mutlaka aşağıya düşürmemiz gerekiyor ki o barajlardaki su yetsin. Çünkü uzun dönem daha o suyu kullanmak zorundayız.'