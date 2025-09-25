onedio
Kanal D’deki Arka Sokaklar Dizisinde Gündeme Oturan ‘Çocuklarının Yanında Tokat Atılan Baba’ Olayı İşlendi

Arka Sokaklar
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2025 - 21:48

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’de çocuklarını okula götüren bir babaya, yanından hızlı geçen arabaya yavaş ol dedikten sonra arabadan inenler tarafından çocuklarının yanında tokatla saldırılmış, olay Türkiye’de günlerce gündemde kalmıştı. 

Kanal D’nin yıllardır sevilerek izlenen dizisi Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde bu olay canlandırıldı. Arka Sokaklar dizisinin X hesabından paylaşılan yeni bölüm fragmanında yer alan sahne sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan olayda, iki çocuğu ile birlikte yürüyen Ö.K., yanlarından hızla geçen lüks cip sürücüsü O.C.’yi sözlü olarak uyardı. Uyarıya sinirlenen O.C., aracını ilerlettikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti. Araçtan inen O.C., kısa süren tartışmanın ardından babanın boğazını tutarak çocuklarının önünde tokat attı.

Polis ekipleri olayın ardından sürücü O.C. (33) ile kardeşi C.C. (17)’yi gözaltına aldı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan iki kardeş, adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından görülen davada O.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi, kardeşi C.C. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Kanal D'deki Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde Türkiye'nin gündemine oturan 'babaya tokat' olayı işlendi.

Kanal D'nin uzun yıllardır devam eden fenomen dizisi Arka Sokaklar'da da bu olay işlendi. Bir baba çocuklarını okula götürürken yoldan geçen arabayı uyardığı için arabadakiler tarafından çocuklarının yanında darp edildi.

İşte Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm tanıtımı ve gündem olan o sahne:

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
