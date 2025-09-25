Kanal D’deki Arka Sokaklar Dizisinde Gündeme Oturan ‘Çocuklarının Yanında Tokat Atılan Baba’ Olayı İşlendi
Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’de çocuklarını okula götüren bir babaya, yanından hızlı geçen arabaya yavaş ol dedikten sonra arabadan inenler tarafından çocuklarının yanında tokatla saldırılmış, olay Türkiye’de günlerce gündemde kalmıştı.
Kanal D’nin yıllardır sevilerek izlenen dizisi Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde bu olay canlandırıldı. Arka Sokaklar dizisinin X hesabından paylaşılan yeni bölüm fragmanında yer alan sahne sosyal medyada gündem oldu.
Kanal D'deki Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde Türkiye'nin gündemine oturan 'babaya tokat' olayı işlendi.
İşte Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm tanıtımı ve gündem olan o sahne:
