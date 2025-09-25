onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
26 Eylül Cuma Hava Durumu: Meteoroloji’den Marmara Bölgesi İçin 'Ciddi' Hava Durumu Uyarısı Geldi

26 Eylül Cuma Hava Durumu: Meteoroloji’den Marmara Bölgesi İçin 'Ciddi' Hava Durumu Uyarısı Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2025 - 17:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son duyurusuna göre, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Bu durum, gece yarısından itibaren başlayarak cumartesi gününe dek devam edecek ve rüzgar hızının 80 km'ye kadar çıkması öngörülüyor. MGM, bu durumun olası olumsuz etkilerine karşı vatandaşları uyarıyor. 

İşte, bu kapsamda sarı kodla alarm verilen şehirler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meteoroloji’den Marmara Bölgesi için sarı kodlu uyarı geldi!

Meteoroloji’den Marmara Bölgesi için sarı kodlu uyarı geldi!

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; bu gece yarısından itibaren 27 Eylül Cumartesi gününe kadar Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova illerinde rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji tarafından fırtına alarmı verilen kentlerimiz ise şunlar: İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın