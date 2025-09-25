onedio
Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük Meydana Geldi: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Merve Ersoy
25.09.2025 - 15:52

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 4 işçi mahsur kaldı. İlk açıklamalarda kurtarılmaya çalışılan bir işçi hayatını kaybetti.

Detaylar geliyor...

Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine ait maden ocağının eksi 263 kotu baca kısmında henüz belirlenemeyen nedene göre göçük oluştu. 4 işçi kurtarıldı, 1 işçinin ise kurtarma çalışmaları sürüyordu.

Bölgeye polis, jandarma, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarının ardından göçük altında kalan bir işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
