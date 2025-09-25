Spotify’a Soruşturma Başlatıldı! Rekabet Kurulu Açıklama Yaptı

Rekabet Kurumu'nun yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: 'Rekabet Kurulu tarafından çevrim içi müzik akış hizmeti sunan SPOTIFY hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.'

Rekabet Kurulu, iki iddia üzerinde duracak. İlk olarak Spotify’ın müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı incelenecek.

Daha sonra platformun abonelik ücretleri incelenecek. Spotify’ın Türkiye’de belirlediği abonelik fiyatlarının, rakiplerinin veya müzik eserleri üzerindeki hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde olup olmadığı üzerinde durulacak.