Spotify’a Soruşturma Başlatıldı! Rekabet Kurulu Açıklama Yaptı

Dilara Şimşek
25.09.2025 - 14:54

Spotify'a soruşturma başlatıldı. Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify hakkında soruşturma açılmasına dair bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Spotify’ın müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı incelenecek.

Spotify'a neden soruşturma başlatıldı?

Dünyada en fazla kullanıcıya sahip çevrimiçi müzik dinleme platformu Spotify’a Türkiye’de soruşturma başlatıldı. Son dönemlerde haksız rekabet iddialarıyla gündeme gelen Spotify’ın müzik çalma listelerinde ve sanatçıların görünürlüğünde usulsüzlük yapıldığı ileri sürülmüştü. Söz konusu iddiaların arından Rekabet Kurulu soruşturma başlattı.

Ayrım yapıp yapmadığının yanı sıra abonelik ücreti de incelenecek.

twitter.com

Rekabet Kurumu'nun yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: 'Rekabet Kurulu tarafından çevrim içi müzik akış hizmeti sunan SPOTIFY hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.'

Rekabet Kurulu, iki iddia üzerinde duracak. İlk olarak Spotify’ın müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı incelenecek.

Daha sonra platformun abonelik ücretleri incelenecek. Spotify’ın Türkiye’de belirlediği abonelik fiyatlarının, rakiplerinin veya müzik eserleri üzerindeki hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde olup olmadığı üzerinde durulacak.

