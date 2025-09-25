Spotify’a Soruşturma Başlatıldı! Rekabet Kurulu Açıklama Yaptı
Spotify'a soruşturma başlatıldı. Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify hakkında soruşturma açılmasına dair bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Spotify’ın müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı incelenecek.
Spotify'a neden soruşturma başlatıldı?
Ayrım yapıp yapmadığının yanı sıra abonelik ücreti de incelenecek.
