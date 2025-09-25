onedio
26 Eylül Cuma Elektrik Kesintisi: İstanbul’un 23 İlçesinde 10 Saat Sürecek Büyük Elektrik Kesintisi Olacak

26 Eylül Cuma Elektrik Kesintisi: İstanbul'un 23 İlçesinde 10 Saat Sürecek Büyük Elektrik Kesintisi Olacak

Elektrik
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2025 - 17:13

İstanbul’un bazı ilçelerinde 26 Eylül Cuma günü uzun süreli elektrik kesintileri olacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 26 Eylül 2025 Cuma günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 23 ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Özellikle Şişli, Beyoğlu , Kağıthane gibi ilçelerde elektrik kesintisi 10 saate kadar sürecek. Peki BEDAŞ’ın açıklamasına göre hangi ilçelerde elektrik kesilecek? 26 Eylül Cuma günü elektrik kesilecek ilçeler hangileri? 

Elektrik kesintileri hakkındaki tüm detaylar burada…

BEDAŞ, 26 Eylül 2025 Cuma günü İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 23 ilçede elektriklerin kesileceğini duyurdu.

BEDAŞ, 26 Eylül 2025 Cuma günü İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 23 ilçede elektriklerin kesileceğini duyurdu.

BEDAŞ’ın açıkladığı programa göre, 3 ilçede elektrik kesintileri tam 10 saat sürecek: Şişli, Beyoğlu, Kağıthane

Bunların dışında Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece ve daha birçok ilçede de farklı saat aralıklarında kesintiler yaşanacak.

İstanbul’da 26 Eylül Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler:

İstanbul'da 26 Eylül Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler:

Şişli

Beyoğlu

Kağıthane

Arnavutköy

Bağcılar

Bahçelievler

Avcılar

Esenyurt

Küçükçekmece

Güngören

Zeytinburnu

Fatih

Bakırköy

Bayrampaşa

Sultangazi

Gaziosmanpaşa

Eyüpsultan

Sarıyer

Beşiktaş

Esenler

Başakşehir

Silivri

Büyükçekmece

ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN SÜRELERİNİ BURADAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ…

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
