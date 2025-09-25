26 Eylül Cuma Elektrik Kesintisi: İstanbul’un 23 İlçesinde 10 Saat Sürecek Büyük Elektrik Kesintisi Olacak
İstanbul’un bazı ilçelerinde 26 Eylül Cuma günü uzun süreli elektrik kesintileri olacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 26 Eylül 2025 Cuma günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 23 ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Özellikle Şişli, Beyoğlu , Kağıthane gibi ilçelerde elektrik kesintisi 10 saate kadar sürecek. Peki BEDAŞ’ın açıklamasına göre hangi ilçelerde elektrik kesilecek? 26 Eylül Cuma günü elektrik kesilecek ilçeler hangileri?
Elektrik kesintileri hakkındaki tüm detaylar burada…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BEDAŞ, 26 Eylül 2025 Cuma günü İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 23 ilçede elektriklerin kesileceğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’da 26 Eylül Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın