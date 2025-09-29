İzmir’de Yağmur Sevinci: 121 Gün Sonra İlk Kez Yağmur Yağdı

Türkiye’nin en fazla nüfusa sahip 3. ili olan İzmir’de barajlar kurumuş ve kent genelinde planlı su kestinleri başlamıştı. Birçok ilçede özellikle akşam saatlerinden itibaren sular kesiliyordu.

Kuraklığın pençesindeki İzmir’de 121 gün sonra yağan yağmur vatandaşları da sevindirdi. Yaz aylarını kurak geçiren kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur kısa süreli aralıklarla gün içinde devam etti. Kentte 3 ve 4 Ekim'de de sağanağın etkili olacağı belirtildi.