İzmir’de Yağmur Sevinci: 121 Gün Sonra İlk Kez Yağmur Yağdı

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.09.2025 - 19:05

Yaz aylarını kuraklıkla boğuşarak geçiren İzmir’de genel su kesintileri yaşanmıştı. Milyonlarca insanın yaşadığı İzmir’de bugün 121 gün sonra yağmur yağdı. Aylar sonra yağan yağmur vatandaşları sevindirirken, meteoroloji verilerine göre İzmir’de 3 ve 4 Ekim günlerinde de yağmur etkili olacak.

Türkiye’de kuraklıktan etkilenen illerin başında İzmir geliyor.

Türkiye’nin en fazla nüfusa sahip 3. ili olan İzmir’de barajlar kurumuş ve kent genelinde planlı su kestinleri başlamıştı. Birçok ilçede özellikle akşam saatlerinden itibaren sular kesiliyordu.

Kuraklığın pençesindeki İzmir’de 121 gün sonra yağan yağmur vatandaşları da sevindirdi. Yaz aylarını kurak geçiren kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur kısa süreli aralıklarla gün içinde devam etti. Kentte 3 ve 4 Ekim'de de sağanağın etkili olacağı belirtildi.

İzmir’de aylar sonra yağan yağmurdan görüntüler 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
