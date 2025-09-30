Turgay Ciner Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılmıştı: Kasımpaşa’ya da Kayyum Atandı
Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma Ciner Grup’a da sıçramış ve Türkiye’nin en zengin iş insanlarından olan Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Turgay Ciner’in sahibi olduğu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’ya da kayyum atandı. Kulübün tüm yetkileri TMSF’ye devredildi.
Ciner Grup’a ait HaberTürk, Show TV gibi kanallar Can Holding’e satılmış ve Can Holding hakkında kara para soruşturması açılmıştı.
Turgay Ciner’in sahibi olduğu Kasımpaşa’ya kayyum atandı.
