Turgay Ciner Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılmıştı: Kasımpaşa’ya da Kayyum Atandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.09.2025 - 19:35

Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma Ciner Grup’a da sıçramış ve Türkiye’nin en zengin iş insanlarından olan Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Turgay Ciner’in sahibi olduğu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’ya da kayyum atandı. Kulübün tüm yetkileri TMSF’ye devredildi.

Ciner Grup’a ait HaberTürk, Show TV gibi kanallar Can Holding’e satılmış ve Can Holding hakkında kara para soruşturması açılmıştı.

Soruşturma kapsamında Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olduğu belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen 12 zanlı düzenlenen operasyonla yakalamıştı. Londra’da yaşadığı tahmin edilen Ciner Grup’un sahibi Turgay Ciner hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Turgay Ciner’in sahibi olduğu Kasımpaşa’ya kayyum atandı.

Soruşturma kapsamında Turgay Ciner’in şirketlerine de TMSF el koydu. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile birlikte Park Elektrik, Konya Ilgın Elektrik, Park Sigorta, Ciner Turizm İnşaat Aş, ETZ Maden, Söğütözü İthalat AŞ. gibi firmalar da TMSF’ye devredildi.

