onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Ciner Holding'in Kayyum Atanan Şirketleri Arasında Futbol Kulübü Kasımpaşa Var mı?

Ciner Holding'in Kayyum Atanan Şirketleri Arasında Futbol Kulübü Kasımpaşa Var mı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.09.2025 - 23:47

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Can Holding soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında, Can Holding’in 22 Aralık 2024 tarihli Pay Alım-Satım Sözleşmesi ile Turgay Ciner’e ait medya kuruluşlarını devraldığı ve bu işlemlerde suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına dair güçlü şüphelerin bulunduğu tespit edildi. Yurt dışında olduğu belirlenen Ciner Grubu sahibi Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmaya konu medya şirketleri arasında Ciner Medya TV Hizmetleri, Show TV, Habertürk, HT Spor, C Görsel Yayınları, Kanal 1, Ciner Dijital, Boğaziçi Radyo ve Televizyon ile C Yapım Filmcilik Prodüksiyon yer alıyor.

Bu kapsamda Turgay Ciner hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası bazı şirketlere de kayyum atandı. En çok merak edilen konu ise Ciner'in futbol kulübü Kasımpaşa'ya kayyum atanıp atanmadığı oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Turgay Ciner Hakkında Neden Yakalama Kararı Çıkarıldı?

Turgay Ciner Hakkında Neden Yakalama Kararı Çıkarıldı?

Can Holding’e yönelik yürütülen “suç örgütü kurma”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” soruşturması kapsamında, yurt dışında bulunduğu belirtilen Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can’ın tutuklanmasının hemen ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı şirketlere kayyum atanacağını duyurdu.

Ciner'in Hangi Şirketlerine Kayyum Atandı?

Ciner'in Hangi Şirketlerine Kayyum Atandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ciner Grubu’na bağlı Park Holding A.Ş., AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş., Zeyfa İthalat İhracat A.Ş. ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş. şirketlerine İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF yönetim kayyımı atandığı bildirildi. 28 Eylül 2025 tarihinde düzenlenen operasyonlarda, Park Holding ve bağlı şirketlerin yöneticisi konumundaki 10 şüpheliye eş zamanlı olarak yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında daha önce Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da tutuklanmıştı.

Turgay Ciner'e Ait Kasımpaşa Futbol Kulübü'ne Kayyum Atandı mı?

Turgay Ciner'e Ait Kasımpaşa Futbol Kulübü'ne Kayyum Atandı mı?

Hayır, Turgay Ciner'e ait Kasımpaşa Futbol Kulübü'ne şu ana kadar kayyum atanmadı.

Kasımpaşa Futbol Kulübü, Turgay Ciner'in sahibi olduğu Ciner Grubu'na bağlı bir spor kulübüdür ve kulüp yönetimi, Ciner Grubu'nun kontrolündedir. Ancak şu an için kulübe yönelik herhangi bir kayyum ataması yapılmadı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın