Ciner Holding'in Kayyum Atanan Şirketleri Arasında Futbol Kulübü Kasımpaşa Var mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Can Holding soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında, Can Holding’in 22 Aralık 2024 tarihli Pay Alım-Satım Sözleşmesi ile Turgay Ciner’e ait medya kuruluşlarını devraldığı ve bu işlemlerde suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına dair güçlü şüphelerin bulunduğu tespit edildi. Yurt dışında olduğu belirlenen Ciner Grubu sahibi Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmaya konu medya şirketleri arasında Ciner Medya TV Hizmetleri, Show TV, Habertürk, HT Spor, C Görsel Yayınları, Kanal 1, Ciner Dijital, Boğaziçi Radyo ve Televizyon ile C Yapım Filmcilik Prodüksiyon yer alıyor.

Bu kapsamda Turgay Ciner hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası bazı şirketlere de kayyum atandı. En çok merak edilen konu ise Ciner'in futbol kulübü Kasımpaşa'ya kayyum atanıp atanmadığı oldu.