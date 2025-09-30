Komedyen Egemen Şimşek Tutuklandı: Stand-Up Gösterisindeki Şakaları Gündem Olmuştu
Stand-up gösterisinde Hz. Musa ve Hz. İsa ile ilgili yaptığı şakalar sosyal medyada gündem olan komedyen Egemen Şimşek hakkında re’sen soruşturma başlatılmıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Egemen Şimşek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Komedyen Egemen Şimşek’in sosyal medyadan gündem olan görüntüleri 👇
“Halkı ve kin düşman alenen tahrik etmek” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.
