Komedyen Egemen Şimşek Tutuklandı: Stand-Up Gösterisindeki Şakaları Gündem Olmuştu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.09.2025 - 18:20

Stand-up gösterisinde Hz. Musa ve Hz. İsa ile ilgili yaptığı şakalar sosyal medyada gündem olan komedyen Egemen Şimşek hakkında re’sen soruşturma başlatılmıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Egemen Şimşek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Komedyen Egemen Şimşek’in sosyal medyadan gündem olan görüntüleri 👇

“Halkı ve kin düşman alenen tahrik etmek” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Egemen Şimşek’in görüntüleri sonrasında savcılık tarafından “Halkı ve kin düşman alenen tahrik etmek” suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatılmıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Egemen Şimşek ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

