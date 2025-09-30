onedio
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Ehliyet Yenileme Açıklaması: "Bir Kez Daha Uzatılmayacak"

ehliyet
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.09.2025 - 17:34

Eski tip ehliyetleri yenileme için son tarih 31 Temmuz olarak belirlenmiş ancak milyonlarca kişinin yenileme işlemini henüz yapmaması üzerine tarih bir kez daha uzatılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyet yenileme için son tarihin 31 Ekim olduğunu ve sürenin bir kez daha uzatılmayacağını açıkladı. 

31 Ekim tarihine kadar ehliyet yenileme ücreti 15 lira olurken, bu tarihe kadar yenilemeyenler B sınıfı sürücü ehliyeti için 7 bin 438 TL’yi gözden çıkarmak zorunda kalacak.

Daha önce eski tip ehliyet yenileme için birçok kez son tarih açıklanmış ancak oluşan talep nedeniyle süreler uzatılmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son olarak 31 Ekim olarak belirlenen eski tip ehliyet yenileme süresinin bir kez daha uzatılmayacağını açıkladı. Bakan, halen 2 milyon 33 bin 472 kişinin eski tip ehliyet kullandığını ifade ederken, 31 Ekim’e kadar ehliyetlerini yenilemeyenlerin ceza ile karşı karşıya kalacağını da söyledi.

Ehliyet yenileme kaç TL?

Eski tip ehliyetini yenilemek isteyenler 31 Ekim tarihine kadar 15 TL ödeyecek. Ancak son tarih 31 Ekim’i kaçıranlar ise 1 Kasım itibarıyla B sınıfı sürücü ehliyeti için 7 bin 438 TL’yi gözden çıkarmak zorunda.

Yetkililer yoğunluğun oluşmaması ve sistemin aksamaması nedeniyle ehliyetini yenilemek isteyenlerin bu işlemi son tarihe bırakmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması 👇

twitter.com

'Süre uzatılmayacak!

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih: 31 Ekim 2025.

Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli “harç değerli kağıt” ve “hizmet bedelinden” yararlanamayacaktır.

Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.

Ancak uzatma kararının ardından talepler hızla düştü:

Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.)

Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.)

Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor.

Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim.'

