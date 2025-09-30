İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Ehliyet Yenileme Açıklaması: "Bir Kez Daha Uzatılmayacak"
Eski tip ehliyetleri yenileme için son tarih 31 Temmuz olarak belirlenmiş ancak milyonlarca kişinin yenileme işlemini henüz yapmaması üzerine tarih bir kez daha uzatılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyet yenileme için son tarihin 31 Ekim olduğunu ve sürenin bir kez daha uzatılmayacağını açıkladı.
31 Ekim tarihine kadar ehliyet yenileme ücreti 15 lira olurken, bu tarihe kadar yenilemeyenler B sınıfı sürücü ehliyeti için 7 bin 438 TL’yi gözden çıkarmak zorunda kalacak.
Daha önce eski tip ehliyet yenileme için birçok kez son tarih açıklanmış ancak oluşan talep nedeniyle süreler uzatılmıştı.
Ehliyet yenileme kaç TL?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması 👇
