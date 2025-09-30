Trabzon'da Bomba Yüklü İnsansız Deniz Aracı Bulundu: Trabzon Valiliği'nden Açıklama Geldi
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında gece balıkçılar tarafından bulunarak kıyıya getirilen deniz aracının Ukrayna’ya ait bir kamikaze insansız deniz aracı olduğu belirlendi. Bomba yüklü olan kamikaze insansız deniz aracının yanına kimse yaklaştırılmazken, İstanbul’dan gelecek uzman ekipler tarafından inceleneceği öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çarşıbaşı açıklarında avlanan balıkçılar denizde şu ana kadar hiç görmedikleri bir deniz aracını görünce bunu teknelerine alarak kıyıya getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trabzon Valiliği Çarşıbaşı ilçesinde balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı ile ilgili olarak "Yabancı menşeli cisim" açıklamasında bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın