Trabzon'da Bomba Yüklü İnsansız Deniz Aracı Bulundu: Trabzon Valiliği'nden Açıklama Geldi

Deniz aracı ile ilgili yapılan ihbar sonrası bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gelirken, Çarşıbaşı limanından insansız deniz aracı Yoroz Limanı'na çekildi. Yapılan ilk incelemelerde, bomba yüklü olabileceği tespit edilen insansız deniz aracı, SAT ekiplerinin incelemesi sonrası İstanbul’dan insansız deniz araçları ile ilgili uzman ekipler Trabzon’a davet edildi.

İnsansız deniz aracının Ukrayna'ya ait Magura V5 serisi kamikaze tipi insansız deniz aracı olduğu öğrenildi. Ukrayna'nın Rus donanmasına karşı yürüttüğü etkili operasyonları desteklemek için tasarlanan kamikaze deniz araçları Rus donanmasına ait çok sayıda saldırıda kullanıldı.