Soğuk Savaş Programındaki Şakası Nedeniyle Tutuklanan Boğaç Soydemir ve Konuğu İçin 4,5 Yıl Hapis İstendi

YouTube'da yayın yapan 'Soğuk Savaş' isimli kanalda, Hz. Muhammed ile ilgili yapılan paylaşımların içeriği nedeniyle kanalın sahipleri hakkında yasal süreç başlatıldı. Yapılan incelemelerde, söz konusu paylaşımların halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte olduğu tespit edildi.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Paylaşımları yapan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesinde düzenlenen 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, iki şüphelinin de 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.