Soğuk Savaş Programındaki Şakası Nedeniyle Tutuklanan Boğaç Soydemir ve Konuğu İçin 4,5 Yıl Hapis İstendi

Ali Can YAYCILI
26.09.2025 - 13:00 Son Güncelleme: 26.09.2025 - 13:34

Soğuk Savaş isimli YouTube kanalında Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve  nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yaptığı iddia edilen Boğaç Soydemir ve programın konuğu olan Enes Akgündüz hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa alenen Tahrik veya Aşağılama” suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kaynak: Dilek Yaman Demir / Ekol TV

Soğuk Savaş’taki Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz’ün 4,5 yıl hapsi isteniyor.

YouTube'da yayın yapan 'Soğuk Savaş' isimli kanalda, Hz. Muhammed ile ilgili yapılan paylaşımların içeriği nedeniyle kanalın sahipleri hakkında yasal süreç başlatıldı. Yapılan incelemelerde, söz konusu paylaşımların halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte olduğu tespit edildi.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Paylaşımları yapan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesinde düzenlenen 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, iki şüphelinin de 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

