Soğuk Savaş Programındaki Şakası Nedeniyle Tutuklanan Boğaç Soydemir ve Konuğu İçin 4,5 Yıl Hapis İstendi
Soğuk Savaş isimli YouTube kanalında Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yaptığı iddia edilen Boğaç Soydemir ve programın konuğu olan Enes Akgündüz hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa alenen Tahrik veya Aşağılama” suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Kaynak: Dilek Yaman Demir / Ekol TV
Soğuk Savaş’taki Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz’ün 4,5 yıl hapsi isteniyor.
