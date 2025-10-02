onedio
İstinaf Kararı Bozdu: Narin Güran Cinayetinde 'Suçluyu Kayırma' Suçundan Tutuklu 3 Kişi Tahliye Edildi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.10.2025 - 15:56

Geçtiğimiz yıl ülkeyi sarsan Narin Güran cinayetinde ilk mahkemede 12 sanık ve 3 çocuk hakkında 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında hapis cezaları verilmişti. Dosyayı inceleyen bölge adliye mahkemesi ilk mahkemenin kararını bozarak, Fuat Güran, Maaşallah Güran ve Birsen Güran tahliye edilmesine karar verdi.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7.Ceza Dairesi, Narin Güran cinayeti davasıyla ilgili ilk mahkemenin verdiği kararı bozdu.

8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan ikinci davanın istinaf duruşması Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi’nde görüldü.

Suçluyu kayırma suçundan 1 yıldır tutuklu bulunan Fuat Güran, Maaşallah Güran ve Birsen Güran tahliye edildi.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
