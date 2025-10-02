İstinaf Kararı Bozdu: Narin Güran Cinayetinde 'Suçluyu Kayırma' Suçundan Tutuklu 3 Kişi Tahliye Edildi
Geçtiğimiz yıl ülkeyi sarsan Narin Güran cinayetinde ilk mahkemede 12 sanık ve 3 çocuk hakkında 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında hapis cezaları verilmişti. Dosyayı inceleyen bölge adliye mahkemesi ilk mahkemenin kararını bozarak, Fuat Güran, Maaşallah Güran ve Birsen Güran tahliye edilmesine karar verdi.
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7.Ceza Dairesi, Narin Güran cinayeti davasıyla ilgili ilk mahkemenin verdiği kararı bozdu.
