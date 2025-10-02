onedio
Depreme Canlı Yayında Yakalandılar: Nur Viral ile Sen İstersen Programında Deprem Anı Panik Yarattı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.10.2025 - 15:43

2 Ekim Perşembe günü merkezüssü Tekirdağ-Marmaraereğlisi olarak açıklanan deprem panik yarattı. 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul dahil pek çok şehirden hissedildi. Nur Viral ile Sen İstersen programında yayın yapan Nur Viral ve konukları depreme canlı yayında yakalandılar.

Nur Viral ile Sen İstersen programında depreme canlı yayında yakalandılar.

5.0 şiddetindeki deprem, Nur Viral ile Sen İstersen programının canlı yayınında hissedildi.

Depremin şiddetini hisseden Nur Viral ve konukları sakin kalmaya çalıştı. Konuklar, depremin büyüklüğünün 6.0 ve üzeri olduğunu düşündüler.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
