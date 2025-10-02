onedio
248 Gün Sonra Tahliye Olan Menajer Ayşe Barım İçin Yeniden Tutuklama Kararı Çıktı

248 Gün Sonra Tahliye Olan Menajer Ayşe Barım İçin Yeniden Tutuklama Kararı Çıktı

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
03.10.2025 - 00:11

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada tutuklanan ve 248 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan menajer Ayşe Barım'ın tahliye edilmesine ilişkin yapılan itiraz kabul edildi.

248 gün sonra cezaevinden tahliye olan menajer Ayşe Barım yeniden cezaevine girecek!

248 gün sonra cezaevinden tahliye olan menajer Ayşe Barım yeniden cezaevine girecek!

Tahliye kararına itiraz edilen menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Barım'ın tahliyesine itiraz edilmişti. Barım'ın avukatı Deniz Ketenci'nin verdiği bilgiye göre, mahkeme Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 8 aydır tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, önceki gün ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın tahliye kararına yönelik itiraz başvurusunu reddederek dosyayı üst mahkeme olan 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. Dosyayı inceleyen 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise itirazı haklı bularak Barım’ın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

