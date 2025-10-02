248 Gün Sonra Tahliye Olan Menajer Ayşe Barım İçin Yeniden Tutuklama Kararı Çıktı
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada tutuklanan ve 248 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan menajer Ayşe Barım'ın tahliye edilmesine ilişkin yapılan itiraz kabul edildi.
248 gün sonra cezaevinden tahliye olan menajer Ayşe Barım yeniden cezaevine girecek!
