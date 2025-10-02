onedio
Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı'nın Kalp Krizi Geçirdiği ve Yoğun Bakımda Olduğu İddia Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2025 - 23:23 Son Güncelleme: 03.10.2025 - 00:44

Beyaz Gazete'de yer alan habere göre; Prof. Dr. İlber Ortaylı kalp krizi geçirdi. Bugün konuşmacı olarak yer alması beklenen ASAM etkinliğine katılamayan Ortaylı’nın yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Ünlü tarihçinin sağlık durumunun kritik olduğu iddia edildi. 

İddialar sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan gazeteci Candaş Tolga Işık 'İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil. Hoca uzun süredir tedavi gördüğü bir başka rahatsızlıktan dolayı şu an hastanede, doktorların kontrolü altında takip ediliyor' dedi.

Ayrıca İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabından da yapılan açıklamada 'Ufak bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim' ifadeleri yer aldı.

Beyaz Gazete'nin haberine göre, ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre; Ortaylı, bugün konuşmacı olarak yer alması beklenen ASAM’ın düzenlediği etkinliğe katılamadı. Kalp krizi sonrasında acilen hastaneye sevk edilen Ortaylı’nın yoğun bakımda tedavi altına alındığı iddia edildi. 

İddialar sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan gazeteci Candaş Tolga Işık 'İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil. Hoca uzun süredir tedavi gördüğü bir başka rahatsızlıktan dolayı şu an hastanede, doktorların kontrolü altında takip ediliyor. Yoğun bakımda da değil' dedi.

İlber Ortaylı'nın açıklaması:

İlber Ortaylı'nın kızından da açıklama geldi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiasıyla çeşitli sosyal medya hesaplarında ve haber sayfalarında gündeme düşen iddia, Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı Kazıcı tarafından sosyal medya paylaşımıyla yalanlandı. Kazıcı yaptığı paylaşımda babasının ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattığını ancak kalp krizi geçirmediğini söyledi. Açıklamanın tamamı şu şekilde yapıldı.

'Babam kalp krizi geçirmedi, yoğun bakımda da değil, ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattı hepsi bu. Şu anda gece 12:00 ve hastanedeyiz, ilginiz ve endişeleriniz için yürekten teşekkür ederiz ama hastane odasında susmayan telefonlarla dinlenmekte olan bir hastanın uykusunu bölüyorsunuz.'

İlber Ortaylı'nın yakın dostu Candaş Tolga Işık'ın açıklaması:

