Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı'nın Kalp Krizi Geçirdiği ve Yoğun Bakımda Olduğu İddia Edildi
Beyaz Gazete'de yer alan habere göre; Prof. Dr. İlber Ortaylı kalp krizi geçirdi. Bugün konuşmacı olarak yer alması beklenen ASAM etkinliğine katılamayan Ortaylı’nın yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Ünlü tarihçinin sağlık durumunun kritik olduğu iddia edildi.
İddialar sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan gazeteci Candaş Tolga Işık 'İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil. Hoca uzun süredir tedavi gördüğü bir başka rahatsızlıktan dolayı şu an hastanede, doktorların kontrolü altında takip ediliyor' dedi.
Ayrıca İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabından da yapılan açıklamada 'Ufak bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim' ifadeleri yer aldı.
Beyaz Gazete'nin haberine göre, ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı.
İlber Ortaylı'nın kızından da açıklama geldi.
