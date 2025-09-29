onedio
article/comments
Trump'ın Gazze Planı Açıklandı: "Orta Doğu İçin Tarihi Bir Gün"

Gazze
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.09.2025 - 22:25

ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray’da İsrail’in Başbakanı Netanyahu’yu ağırladı. İki liderin görüşmesi sonrasında Beyaz Saray tarafından ABD’nin Gazze planı açıklandı ve Netanyahu’nun da planı kabul ettiği duyuruldu.

Donald Trump yaptığı açıklamada ise “Orta Doğu için tarihi bir gün” ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, Katar’da Hamas heyetine düzenledikleri saldırı nedeniyle Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani’den özür dilediği de öğrenildi.

İsrail, 7 Ekim 2023 yılında başlayan savaşta Gazze’de yaşayan binlerce Filistinliyi öldürmüş, milyonlarca kişiyi ise açlığı mahkum etmişti.

Son yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda da başta Türkiye olmak üzere ülke liderleri İsrail’e tepki göstermişti. ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşme gerçekleştirdi.

Trump görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Orta Doğu'da barış için çalıştık; bugün barış için tarihi gün. Başbakan Netanyahu ve ben çok önemli toplantıyı sonuçlandırdık. Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, BAE, Pakistan, Mısır ülkelerinin liderlerine teşekkür ediyorum. Hamas tarafından kabul edilirse bu öneride geriye kalan rehineler derhal serbest bırakılacak. En geç 72 saat içinde serbest bırakılacak. En başından beri bunu söyledim. Aileler için bu çok önemli. Genç erkeklerin cenazeleri geri gelecek.”

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise Trump’ın Gazze planı açıklandı.

Her iki taraf da öneriyi kabul ederse, savaş derhal sona erecek ve hava ve topçu bombardımanı dahil tüm askeri operasyonlar askıya alınacak.

İsrail, Gazze'yi ilhak etmeyecek veya işgal etmeyecek.

Hiç kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak ve ayrılmak isteyenler bunu serbestçe yapabilecek ve geri dönebilecek.

Trump'ın “Gazze'yi yeniden inşa etmek ve canlandırmak” için bir ekonomik kalkınma planı oluşturulacak.

İsrail'in öneriyi kabul etmesinden sonraki 72 saat içinde, hayatta olan ve ölen tüm rehineler iade edilecek.

ABD, “barışçıl ve müreffeh bir arada yaşama için siyasi bir ufuk üzerinde anlaşmak” amacıyla İsrail ve Filistinliler arasında bir diyalog kuracak.

ABD, “Gazze'ye derhal konuşlandırılmak üzere geçici bir uluslararası istikrar gücü oluşturmak için” Arap ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışacak.

Barış içinde bir arada yaşamayı taahhüt eden ve silahlarını teslim eden Hamas üyeleri affedilecek.

Tüm rehineler serbest bırakıldıktan sonra, İsrail 250 müebbet hapis cezası alan mahkum ile 7 Ekim 2023'ten sonra gözaltına alınan 1.700 Gazze'liyi serbest bırakacak.

Yardımların girişi ve dağıtımı, iki tarafın müdahalesi olmaksızın BM aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Hamas ve diğer gruplar, Gazze'nin yönetiminde doğrudan, dolaylı veya herhangi bir şekilde rol almamayı kabul edecek.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
