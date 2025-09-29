Trump'ın Gazze Planı Açıklandı: "Orta Doğu İçin Tarihi Bir Gün"
ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray’da İsrail’in Başbakanı Netanyahu’yu ağırladı. İki liderin görüşmesi sonrasında Beyaz Saray tarafından ABD’nin Gazze planı açıklandı ve Netanyahu’nun da planı kabul ettiği duyuruldu.
Donald Trump yaptığı açıklamada ise “Orta Doğu için tarihi bir gün” ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, Katar’da Hamas heyetine düzenledikleri saldırı nedeniyle Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani’den özür dilediği de öğrenildi.
İsrail, 7 Ekim 2023 yılında başlayan savaşta Gazze’de yaşayan binlerce Filistinliyi öldürmüş, milyonlarca kişiyi ise açlığı mahkum etmişti.
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise Trump’ın Gazze planı açıklandı.
