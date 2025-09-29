onedio
Afganistan Karanlığa Gömüldü: Ülke Genelinde İnternet Hizmeti Kesildi

Afganistan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.09.2025 - 21:49

Taliban’ın yönettiği Afganistan’da geçtiğimiz günlerde “ahlaksızlığı önlemek için” bazı eyaletlerde internet kesintileri yaşanmıştı. Taliban, internet kesintisini tüm ülke geneline yaydı. İnternet kesintisi nedeniyle telefon hatlarında da sorun yaşanıyor.

Taliban, 2021 yılında Afganistan’da yeniden yönetimi ele geçirmişti.

Yönetimi yeniden devralan Taliban, kız çocuklarının okumasına kısıtlama getirmişti. Taliban’ın son yasağı ise internet oldu.

Taliban sözcüsü yaptığı açıklamada, lider Heybetullah Ahundzade’nin emriyle bazı eyaletlerde “toplumsal ahlaksızlığı önlemek için” internet kısıtlaması uygulandığını duyurmuştu. 

Netblocks verilerine göre ise Afganistan’da ülke genelinde internet kesintisi yapılmaya başlandı. Ayrıca internetin kapatılmasıyla telefon hatları da çalışmamaya başladı.

Uzmanlar, internetin kapatılmasının sadece bilgi akışını değil, aynı zamanda iş dünyasını, eğitim hayatını ve uluslararası iletişimi de ciddi şekilde sekteye uğratacağını belirtiyor. Eski IMF ve Dünya Bankası danışmanı Omer Farhadi, “Bu karar Afgan halkını kör bir noktaya sürüklüyor” ifadelerini kullandı.

ProGamer10

Nerede bir toplumsal ahlaksızlık çığırtkanlığı yapan varsa asıl ahlaksız kendisidir... Ayrıca; ne kadar da benziyor değil mi birilerine? Buyursunlar, Afganis... Devamını Gör

yoksunn

baça bazi yani erkek çocuğu ile.oynamak...bunu yapan topluluk ahlaktan bahsediyor..talibanı yok etmek ne kadar zor olabilir ya

Antares17

Afganistan i boş ver sen yakında bizim ülkemiz komple kapatılacak uyumaya devam Afganistan düşünecek durumda değiliz

gozlerimgozlerin

Yeni bilgi mi mevcut ?