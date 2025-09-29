Afganistan Karanlığa Gömüldü: Ülke Genelinde İnternet Hizmeti Kesildi
Taliban’ın yönettiği Afganistan’da geçtiğimiz günlerde “ahlaksızlığı önlemek için” bazı eyaletlerde internet kesintileri yaşanmıştı. Taliban, internet kesintisini tüm ülke geneline yaydı. İnternet kesintisi nedeniyle telefon hatlarında da sorun yaşanıyor.
Taliban, 2021 yılında Afganistan’da yeniden yönetimi ele geçirmişti.
Nerede bir toplumsal ahlaksızlık çığırtkanlığı yapan varsa asıl ahlaksız kendisidir... Ayrıca; ne kadar da benziyor değil mi birilerine? Buyursunlar, Afganis... Devamını Gör
baça bazi yani erkek çocuğu ile.oynamak...bunu yapan topluluk ahlaktan bahsediyor..talibanı yok etmek ne kadar zor olabilir ya
Afganistan i boş ver sen yakında bizim ülkemiz komple kapatılacak uyumaya devam Afganistan düşünecek durumda değiliz
Yeni bilgi mi mevcut ?