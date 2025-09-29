Afganistan Karanlığa Gömüldü: Ülke Genelinde İnternet Hizmeti Kesildi

Yönetimi yeniden devralan Taliban, kız çocuklarının okumasına kısıtlama getirmişti. Taliban’ın son yasağı ise internet oldu.

Taliban sözcüsü yaptığı açıklamada, lider Heybetullah Ahundzade’nin emriyle bazı eyaletlerde “toplumsal ahlaksızlığı önlemek için” internet kısıtlaması uygulandığını duyurmuştu.

Netblocks verilerine göre ise Afganistan’da ülke genelinde internet kesintisi yapılmaya başlandı. Ayrıca internetin kapatılmasıyla telefon hatları da çalışmamaya başladı.

Uzmanlar, internetin kapatılmasının sadece bilgi akışını değil, aynı zamanda iş dünyasını, eğitim hayatını ve uluslararası iletişimi de ciddi şekilde sekteye uğratacağını belirtiyor. Eski IMF ve Dünya Bankası danışmanı Omer Farhadi, “Bu karar Afgan halkını kör bir noktaya sürüklüyor” ifadelerini kullandı.