onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Üst Kat Fakirlik Göstergesiymiş: Paris'te Manzaralı Dairelerde Neden Zenginler Yerine Hizmetçiler Kalıyordu?

Üst Kat Fakirlik Göstergesiymiş: Paris'te Manzaralı Dairelerde Neden Zenginler Yerine Hizmetçiler Kalıyordu?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.09.2025 - 16:31

İçerik Devam Ediyor

Paris’in o büyülü apartmanlarına hayran hayran bakarken aklınıza hiç onların geçmişi geldi mi? Meğer o görkemli binaların en üst katlarında, manzaraya değil sefaletin içine sıkışmış hayatlara tanıklık ediliyormuş. Bugün lüksün simgesi olan üst katlar, bir zamanlar hizmetçilerin daracık odalarından ibaretti. @mimarintersi isimli bir içerik üreticisi geçmişte o çatı katlarında hizmetçilerin zorlu şartlar altında yaşadığını anlattı.

Buyrun detaylara...

Kaynak: mimarintersi/

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Paris dendiğinde akla önce Eyfel, Seine kıyısı ve şehrin dört bir yanını süsleyen zarif apartmanlar gelir.

Paris dendiğinde akla önce Eyfel, Seine kıyısı ve şehrin dört bir yanını süsleyen zarif apartmanlar gelir.

Bu apartmanlar, Paris’in siluetini hala domine ediyor. Fakat bu mimari harikaların ardında pek çoğumuzun bilmediği, hatta duysa bile şaşıracağı bir hikaye gizli.

19.yüzyılda asansör henüz hayatın bir parçası değilken, apartmanlarda sınıfsal düzen merdiven basamaklarıyla belirleniyordu. Zenginler alt katlarda oturuyor, yüksek tavanlı, süslü dairelerde yaşıyordu. Orta halliler üçüncü ve dördüncü katları paylaşırken, en üst kat ise hizmetçilere ayrılmıştı. Bu çatı katları küçücük odalardan oluşuyor, yalıtım olmadığı için yazın dayanılmaz bir sıcak, kışın ise kemiklere işleyen bir soğuk yaşatıyordu. Yani Paris’in ihtişamlı apartmanları, aslında sosyal sınıf farkının en belirgin göstergelerinden biriydi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın