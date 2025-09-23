Üst Kat Fakirlik Göstergesiymiş: Paris'te Manzaralı Dairelerde Neden Zenginler Yerine Hizmetçiler Kalıyordu?

Bu apartmanlar, Paris’in siluetini hala domine ediyor. Fakat bu mimari harikaların ardında pek çoğumuzun bilmediği, hatta duysa bile şaşıracağı bir hikaye gizli.

19.yüzyılda asansör henüz hayatın bir parçası değilken, apartmanlarda sınıfsal düzen merdiven basamaklarıyla belirleniyordu. Zenginler alt katlarda oturuyor, yüksek tavanlı, süslü dairelerde yaşıyordu. Orta halliler üçüncü ve dördüncü katları paylaşırken, en üst kat ise hizmetçilere ayrılmıştı. Bu çatı katları küçücük odalardan oluşuyor, yalıtım olmadığı için yazın dayanılmaz bir sıcak, kışın ise kemiklere işleyen bir soğuk yaşatıyordu. Yani Paris’in ihtişamlı apartmanları, aslında sosyal sınıf farkının en belirgin göstergelerinden biriydi.