Lacoste, Uriage ve Thin ile Uludağ’da İlham Veren Bir “Get Away” Deneyimi

İkinci gün, Lacoste giyim koleksiyonlarının fonksiyonel ve stil sahibi parçalarıyla gerçekleştirilen doğa yürüyüşüyle başladı. Uludağ’ın eşsiz manzarasında yapılan yürüyüşe sevimli köpekler de eşlik etti; bu anlar etkinliğin en sıcak ve samimi karelerine dönüştü.