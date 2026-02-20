onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Lacoste, Uriage ve Thin ile Uludağ’da İlham Veren Bir “Get Away” Deneyimi

Lacoste, Uriage ve Thin ile Uludağ’da İlham Veren Bir “Get Away” Deneyimi

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
20.02.2026 - 17:17

Stil, bakım ve iyi yaşam odağında buluşan Lacoste (giyim ve Lacoste Parfum), Uriage ve Thin, influencer katılımlı özel bir “Get Away” organizasyonunda Uludağ’da bir araya geldi. Etkinlik, doğayla iç içe konumlanan Swissôtel Uludağ’ın büyüleyici atmosferinde gerçekleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şehir hayatına kısa ama etkili bir mola niteliği taşıyan bu iki günlük deneyim; aktif yaşam, bütünsel bakım ve zamansız stil anlayışını bir arada sundu.

Şehir hayatına kısa ama etkili bir mola niteliği taşıyan bu iki günlük deneyim; aktif yaşam, bütünsel bakım ve zamansız stil anlayışını bir arada sundu.

İlk Gün: Zihin, Beden ve Cilt Dengesi

İlk Gün: Zihin, Beden ve Cilt Dengesi

Etkinliğin ilk günü, Uludağ’ın temiz havası eşliğinde gerçekleştirilen yoga seansıyla başladı. Katılımcılar, Thin’in iyi yaşam yaklaşımı doğrultusunda beden ve zihin dengelerini yeniden keşfetti.

Yoga seansının ardından Uriage ile özel bir workshop düzenlendi. Kış sporlarında ve yüksek rakımda cilt bariyerini korumanın önemi vurgulanırken, doğru güneş koruması ve nem desteği hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar ürünleri deneyimleyerek uzmanlardan birebir bilgi alma fırsatı buldu.

İkinci Gün: Doğayla Temas, Hareket ve Koruma

İkinci Gün: Doğayla Temas, Hareket ve Koruma

İkinci gün, Lacoste giyim koleksiyonlarının fonksiyonel ve stil sahibi parçalarıyla gerçekleştirilen doğa yürüyüşüyle başladı. Uludağ’ın eşsiz manzarasında yapılan yürüyüşe sevimli köpekler de eşlik etti; bu anlar etkinliğin en sıcak ve samimi karelerine dönüştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ardından kayak pistlerine geçen katılımcılar, kış sporlarının enerjisini deneyimlerken cilt korumasını da ihmal etmedi. Özellikle Uriage Bariésun Invisible SPF50+ Stick, pratik uygulaması ve yüksek koruma faktörü sayesinde kayak boyunca vazgeçilmez bir eşlikçi oldu. Soğuk hava ve yoğun güneş ışınlarına karşı güçlü koruma sağlayan ürün, influencer’lardan tam not aldı

#işbirliği

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın