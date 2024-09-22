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Ufukta Evlilik mi Var? Mehmet Ali Erbil'in Sevgilisi Gülseren Ceylan'dan Şaşırtan ''Bebek'' Açıklaması

Ufukta Evlilik mi Var? Mehmet Ali Erbil'in Sevgilisi Gülseren Ceylan'dan Şaşırtan ''Bebek'' Açıklaması

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 17:53

Hürriyet'in haberine göre, ünlü oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Ceylan, yaptığı açıklamayla ''ufukta evlilik mi var?'' dedirtti

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Televizyon ekranlarının sevilen yüzü sunucu Mehmet Ali Erbil'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi şimdilerde ''Turnike'' isimli bir yarışma programının sunuculuğunu üstleniyor.

Televizyon ekranlarının sevilen yüzü sunucu Mehmet Ali Erbil'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi şimdilerde ''Turnike'' isimli bir yarışma programının sunuculuğunu üstleniyor.

Ünlü isim son dönemlerde Gülseren Ceylan ile yaşadığı inişli çıkışlı aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelen bir isim. Çift geçtiğimiz haftalarda ayrılmış ve çok geçmeden yeniden barışma kararı almıştı.

Ünlü isim son dönemlerde Gülseren Ceylan ile yaşadığı inişli çıkışlı aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelen bir isim. Çift geçtiğimiz haftalarda ayrılmış ve çok geçmeden yeniden barışma kararı almıştı.

Birkaç gün önce 27 yaşına yeni basan Gülseren Ceylan, Hürriyet Kelebek muhabirleri tarafından Nişantaşı'nda görüntülendi. Ceylan'a Erbil ile ilişkisi soruldu.

Birkaç gün önce 27 yaşına yeni basan Gülseren Ceylan, Hürriyet Kelebek muhabirleri tarafından Nişantaşı'nda görüntülendi. Ceylan'a Erbil ile ilişkisi soruldu.

Erbil'in evlilik konusunda istekli olduğunu söyleyen Ceylan, ''Hatta benden çocuk da istiyor. Aramızda güçlü bir sevgi var. Gelecekte evlenebiliriz.'' diyerek evliliğe yeşil ışık yaktı.

Erbil'in evlilik konusunda istekli olduğunu söyleyen Ceylan, ''Hatta benden çocuk da istiyor. Aramızda güçlü bir sevgi var. Gelecekte evlenebiliriz.'' diyerek evliliğe yeşil ışık yaktı.

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