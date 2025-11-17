Sibel Taşçıoğlu'nun Manidar Yorumundan Survivor'daki Voleybolcuya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
17 Kasım Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
1. Acun Ilıcalı, Survivor'a katılacak efsane voleybolcuyu açıkladı!
2. ATV'nin yeni dizisi Liliyar'ın kadrosuna bir isim daha dahil oldu.
3. 16 Kasım reyting sonuçları belli oldu.
4. Erken final iddialarının ardından Bereketli Topraklar'a bir oyuncu dahil oldu.
5. Geçtiğimiz hafta okulların tatil olması reyting sonuçlarına yansıdı.
6. Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu.
7. Kızılcık Şerbeti'nde yeni dönem başladı.
8. Taşacak Bu Deniz'in yeni fragmanı yayınlandı.
9. Kral Kaybederse, final iddialarının ardından ünlü bir oyuncuyu kadrosuna kattı.
10. Kuruluş Osman'dan ayrılan Burak Özçivit'in Mert Yazıcıoğlu ile arasının bozuk olduğu iddia ediliyordu.
11. Kızılcık Şerbeti'nde 'hijyen' iddialarına destek niteliğinde yorum geldi.
12. Burak Yörük, partneri Ava Yaman'a övgü yağdırdı.
