Sibel Taşçıoğlu'nun Manidar Yorumundan Survivor'daki Voleybolcuya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.11.2025 - 00:11

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

17 Kasım Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. Acun Ilıcalı, Survivor'a katılacak efsane voleybolcuyu açıkladı!

Survivor 2026 için hazırlıklar sürerken geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, kadroya efsane bir voleybolcunun dahil olacağını duyurmuştu. Sonunda bombayı patladı! Survivor'ın güçlü kadrosu daha da güçlendi.

Detaylar:

2. ATV'nin yeni dizisi Liliyar'ın kadrosuna bir isim daha dahil oldu.

Fikret Kuşkan'ın başrolünde yer alacağı Liliyar'ın kadrosu güçlenmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş, yıllar sonra ekrana dönecek ismi açıkladı.

Detaylar:

3. 16 Kasım reyting sonuçları belli oldu.

Pazar günü reytinglerinde kıyasıya mücadele sürüyor. Yeni diziler, eskiler karşısında başarı yakalayamıyor.

Detaylar:

4. Erken final iddialarının ardından Bereketli Topraklar'a bir oyuncu dahil oldu.

Dizinin düşük giden reytinglerinin ardından kadro güçlendirilmeye çalışılıyor. Diziye bir isim daha dahil oldu.

5. Geçtiğimiz hafta okulların tatil olması reyting sonuçlarına yansıdı.

Reyting uzmanı, dizilerin düşen reytingleriyle ilgili açıklama yaptı. Hangi günler reytinglerin daha düşük olduğunu açıkladı.

Detaylar:

6. Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu.

Bir hafta boyunca ekranlarda yayınlanan diziler reyting savaşı verdi. Yayınlanmayan diziler sebebiyle sıralama değişti.

Detaylar:

7. Kızılcık Şerbeti'nde yeni dönem başladı.

4 oyuncunun ayrıldığı Kızılcık Şerbeti'nde kadro değişiklikleri sürüyor. Bu kez de Seray Kaya'nın annesini canlandıracak oyuncu diziye dahil oldu.

Detaylar:

8. Taşacak Bu Deniz'in yeni fragmanı yayınlandı.

Gerçeklerin yavaş yavaş ortaya çıktığı dizide öyle bir fragman yayınlandı ki izleyiciler reyting rekoru geleceğini düşünmeye başladı. İşte yeni bölüm fragmanının bize düşündürdükleri...

Detaylar:

9. Kral Kaybederse, final iddialarının ardından ünlü bir oyuncuyu kadrosuna kattı.

Bu sezon düşük giden reytinglerine rağmen şans tanınan Kral Kaybederse, Gökçe Bahadır'ın ardından kadrosuna ünlü bir ismi daha dahil etti. İşte detaylar...

Detaylar:

10. Kuruluş Osman'dan ayrılan Burak Özçivit'in Mert Yazıcıoğlu ile arasının bozuk olduğu iddia ediliyordu.

İkilinin fanları X üzerinden sıklıkla atışırken, Burak Özçivit'ten tavrını belli eden bir hamle geldi. Böylece iddialar son buldu.

Detaylar:

11. Kızılcık Şerbeti'nde 'hijyen' iddialarına destek niteliğinde yorum geldi.

Ortalığın epey karışık olduğu Kızılcık Şerbeti setinde, diziden ayrılan isimler birbirlerine destek oldular. Sibel Taşçıoğlu'nun manidar yorumu dikkat çekti.

Detaylar:

12. Burak Yörük, partneri Ava Yaman'a övgü yağdırdı.

Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük, verdiği bir röportajda partnerinden bahsetti. Yörük, Ava Yaman'ı övmeye doyamadı.

