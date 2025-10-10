Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

At yarışlarını izleyen birçok kişi için en acı an, bir atın sakatlanıp ardından pistte hareketsiz kalmasıdır. 'Neden hemen öldürülüyorlar?' sorusu, yıllardır akılları kurcalayan bir konu. Dışarıdan bakıldığında sert bir karar gibi dursa da bu uygulamanın ardında hem fizyolojik hem de tıbbi nedenler bulunuyor.

Peki bir bacak kırığı gerçekten bu kadar ölümcül mü? Bakalım...