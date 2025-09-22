Herkesin Gördüğü, Kimsenin Dikkat Etmediği İşaret: İndüksiyon Döngü Sistemi Nedir?

Amfiden çıkan sinyal, mekana döşenmiş bakır tel döngü üzerinden geçirilir ve bu döngü manyetik bir alan oluşturur. İşitme cihazı veya koklear implant, T-coil (telecoil) adı verilen özelliği sayesinde bu manyetik alanı algılar ve sesi doğrudan kullanıcıya iletir.

İndüksiyon döngü sisteminin en büyük avantajlarından biri, sesin doğrudan işitme cihazına aktarılması sayesinde arka plan gürültüsünün büyük ölçüde azaltılmasıdır. Kullanıcılar ekstra kulaklık veya kabloya ihtiyaç duymadan, mekânda bulunan konuşmaları daha net ve rahat bir şekilde duyabilirler.