Herkesin Gördüğü, Kimsenin Dikkat Etmediği İşaret: İndüksiyon Döngü Sistemi Nedir?
Belki daha önce birçok kez gördünüz ama herkes gibi fark etmediniz... Özellikle işitme cihazı kullanan bireylerin toplu alanlarda daha net ve anlaşılır bir şekilde sesleri duymasını sağlayan indüksiyon döngü sistemi neymiş, gelin bakalım.
İndüksiyon döngü sistemi, özellikle işitme cihazı veya koklear implant kullanan kişilerin toplu alanlarda sesleri daha net ve anlaşılır bir şekilde duymalarını sağlayan bir yardımcı işitme teknolojisidir.
Sistem, konuşmacının sesini bir mikrofon aracılığıyla alır ve bir amfiye (ses yükseltici) ile iletir.
Bu sistem, erişilebilirliği artıran ve toplu alanlarda işitme güçlüğü çeken kişiler için hayatı kolaylaştıran önemli bir teknoloji.
2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisansa başladım.
