Herkesin Gördüğü, Kimsenin Dikkat Etmediği İşaret: İndüksiyon Döngü Sistemi Nedir?

Herkesin Gördüğü, Kimsenin Dikkat Etmediği İşaret: İndüksiyon Döngü Sistemi Nedir?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
22.09.2025 - 12:54

Belki daha önce birçok kez gördünüz ama herkes gibi fark etmediniz... Özellikle işitme cihazı kullanan bireylerin toplu alanlarda daha net ve anlaşılır bir şekilde sesleri duymasını sağlayan indüksiyon döngü sistemi neymiş, gelin bakalım.

İndüksiyon döngü sistemi, özellikle işitme cihazı veya koklear implant kullanan kişilerin toplu alanlarda sesleri daha net ve anlaşılır bir şekilde duymalarını sağlayan bir yardımcı işitme teknolojisidir.

Metro, Tiyatro, sinema, konferans salonu, banka, cami gibi mekanlarda sıklıkla kullanılır ve kullanıcıların çevredeki gürültüden etkilenmeden konuşmaları takip etmelerine imkan tanır.

Sistem, konuşmacının sesini bir mikrofon aracılığıyla alır ve bir amfiye (ses yükseltici) ile iletir.

Amfiden çıkan sinyal, mekana döşenmiş bakır tel döngü üzerinden geçirilir ve bu döngü manyetik bir alan oluşturur. İşitme cihazı veya koklear implant, T-coil (telecoil) adı verilen özelliği sayesinde bu manyetik alanı algılar ve sesi doğrudan kullanıcıya iletir.

İndüksiyon döngü sisteminin en büyük avantajlarından biri, sesin doğrudan işitme cihazına aktarılması sayesinde arka plan gürültüsünün büyük ölçüde azaltılmasıdır. Kullanıcılar ekstra kulaklık veya kabloya ihtiyaç duymadan, mekânda bulunan konuşmaları daha net ve rahat bir şekilde duyabilirler.

Bu sistem, erişilebilirliği artıran ve toplu alanlarda işitme güçlüğü çeken kişiler için hayatı kolaylaştıran önemli bir teknoloji.

Tiyatrodan bankalara, metrolardan havaalanlarına kadar pek çok alanda yaygın olarak kullanılıyor.

Siz bu sembole daha önce dikkat etmiş miydiniz?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
