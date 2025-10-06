Yine Aklımızda Deli Sorular: Trenlerde Neden Emniyet Kemeri Yok?

Yaralanmalarda bu fark daha da belirgin: 2023 yılında ABD’de demiryolu kaynaklı yaralanma sayısının 6.542 civarında olduğu tahmin edilirken, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, ölümcül olmayan karayolu kazalarının sayısının 2,44 milyon olduğunu bildirdi.

Bu veriler ışığında, ulaşım güvenliği uzmanı Steven Harrod, 2015 yılında The New York Times’a verdiği demeçte, trenlerde emniyet kemerlerinin “istatistiksel olarak anlamlı bir koruma sağlamayacağını” belirtti.