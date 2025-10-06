onedio
Yine Aklımızda Deli Sorular: Trenlerde Neden Emniyet Kemeri Yok?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.10.2025 - 13:18

Hemen her yüksek hızlı taşıtta emniyet kemeri görmek mümkün. Emniyet kemeri otomobillerde hayat kurtarıyor, uçaklarda türbülans sırasında güvenliği sağlıyor. Peki ya trenlerde? Dünyanın en hızlı ve lüks trenlerinde bile emniyet kemeri bulunmuyor. Peki neden trenlerde kemer yok?

Kaynak: https://www.mentalfloss.com/transport...
Rollercoaster’lar dışında, Japonya’nın Shinkansen hızlı trenleri bile dahil olmak üzere, çoğu raylı araçta emniyet kemeri bulunmaz.

Oysa ki birçok yüksek hızlı araçta emniyet kemeri bulunur. 

Ulusal Güvenlik Konseyi’ne göre, otomobillerde emniyet kemerleri ön koltuk yolcularının ölüm riskini %45, ağır yaralanma riskini ise %50 oranında azaltıyor ve yalnızca ABD’de 1975–2017 yılları arasında tahmini 374.276 kişinin hayatını kurtardı. Uçaklarda da emniyet kemerleri bulunur; türbülans sırasında yolcuların yaralanmasını önlemenin en etkili yolu olarak kabul edilir.

Ancak emniyet kemerlerinin arabaları ve uçakları daha güvenli hale getirmesi, trenler için de aynı sonucu doğuracağı anlamına gelmez.

Trenler farklı şekilde tasarlanır, farklı şekilde hareket eder ve en önemlisi, yolcularını farklı bir oturma düzeniyle taşır. Trenlerde emniyet kemeri kullanımının olası etkilerini inceleyen araştırmalar, dezavantajların avantajlardan daha ağır bastığı sonucuna ulaştı.

Araştırmacılar ilk olarak, trenle seyahat etmenin risklerinin, emniyet kemeri takmayı gerektirecek kadar yüksek olmadığını belirledi. Tren kazaları da her kaza gibi trajik olsa da, istatistiksel olarak daha nadir meydana geliyor.

Otomobillerdeki ölümlerin sayısının, trenler ile otobüs, tramvay, metro ve diğer toplu taşıma araçlarındaki ölümlerden yaklaşık 10 kat fazla olduğu tahmin ediliyor.

Yaralanmalarda bu fark daha da belirgin: 2023 yılında ABD’de demiryolu kaynaklı yaralanma sayısının 6.542 civarında olduğu tahmin edilirken, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, ölümcül olmayan karayolu kazalarının sayısının 2,44 milyon olduğunu bildirdi. 

Bu veriler ışığında, ulaşım güvenliği uzmanı Steven Harrod, 2015 yılında The New York Times’a verdiği demeçte, trenlerde emniyet kemerlerinin “istatistiksel olarak anlamlı bir koruma sağlamayacağını” belirtti.

Üstelik, trenlere emniyet kemeri takmak pratik bir çözüm değil.

The New York Times’ın belirttiği gibi, uçaklarda kullanılan en basit ve ucuz iki noktalı bel kemeri, ileri-geri hareketin yanı sıra yanlara sallanan trenlerde yolcuları yeterince koruyamaz. Daha güvenli olan üç noktalı emniyet kemerleri ise, çoğu otomobilde olduğu gibi, mevcut tren koltuklarına kolayca monte edilemez; bu durumda tren vagonlarının tüm iç tasarımının değiştirilmesi gerekir.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
