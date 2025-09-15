onedio
Japonya'nın En Popüler Sporu Neden Amerika'da Doğup Gelişen Beyzbol Oldu?

Dilara Bağcı
15.09.2025 - 12:47

Japonya deyince aklınıza hangi spor dalı geliyor? Karate, aikido, sumo...? Japonlar tarafından geliştirilen ve severek takip edilen bireysel sporlar var elbette. Fakat Japonların hem çok sevdiği hem de oldukça başarılı olduğu bir spor dalı daha var: Beyzbol!

Peki nasıl oldu da Amerika'da doğan beyzbol, Japonların en sevdiği sporlardan birisi oldu?

Japonya, 2020 Olimpiyatları'nda beyzbolda altın madalyanın sahibi olmuştu. Garip değil mi?

2020 Olimpiyatları'nda Yokohama Beyzbol Stadı'nda gerçekleşen final maçında Japonya, finalde ABD'yle karşılaşmış ve maçı 2-0 kazanmıştı. Japonya, beyzbolu icat eden Amerika'yı yenerek altın madalyanın sahibi olmuştu!

Japonya, yalnızca beyzbolu çok iyi oynayan oyunculara sahip değil. Aynı zamanda çoğu Japon bu sporu severek takip ediyor. Yani bizlerin sandığı gibi ülkenin popüler sporları aslında karate, judo, sumo gibi bireysel sporlardan ibaret değil.

Peki Japonlar beyzbolu nasıl öğrendi?

Öncelikle beyzbolun tarihinde kısa bir yolculuğa çıkalım: Beyzbol, resmi olarak ilk kez 1846'da ABD New Jersey'de oynandı. Oynanan bu maç, örgütlü beyzbolun ilk maçı kabul ediliyor. Daha sonra beyzbol ülke çapında yayıldı ve 1871'de Ulusal Profesyonel Beyzbol Oyuncuları Birliği kuruldu.

Japonya'ya da ABD'den geçen beyzbol, kısa sürede amatör spor kulüpleri ve üniversiteler arasında popülerlik kazandı. Burada, özellikle 'Horace Wilson adında Amerikalı bir öğretmenin' ismi anılır. Beyzbol, Japonya'ya gelmesinin ardından etkisini ülke genelinde hissettirdi ve izleyenlerin de dikkatini çekmeye başladı. Zaman içerisinde ilkokul takımlarından profesyonel liglere kadar her seviyede beyzbol maçları düzenlenir oldu. 

Japon takımlarının uluslararası müsabakalarda iyi performans göstermesiyle de bu spora duyulan ilgi arttı. Günümüzde birçok Japon oyuncu, Amerikan Major Liglerinde başarılı kariyerler sürdürüyor!

Bizlerde nasıl futbol farklı ligler üzerinden takip ediliyorsa Japonya'da da beyzbol için iki farklı lig bulunur: Merkez Ligi ve Pasifik Ligi. Her lig de altı takımdan oluşur. 

Ülkedeki beyzbol tutkusu bununla sınırla değil. Bir gün yolunuz Japonya'ya düşerse beyzboldaki yıldız isimlere adanmış birkaç tane müzeye denk gelebilirsiniz.

Japonların beyzbolu sevmelerinin farklı nedenleri olabilir.

Beyzbolun Japonya'ya gelişini ve ne kadar popüler olduğunu anladık. 

Peki ama neden?

Ekşi Sözlük'te 'japonya'da beyzbolun popüler olması' başlığında kullanıcılardan farklı fikirler gelmiş. Bunlardan bazıları şu şekilde:

  • Beyzbol her ne kadar bir takım oyunu olsa da bireysel kabiliyetler de ön plandadır. Dolayısıyla geleneksel sporlara benzer ve bu da Japonya'da neden beyzbolun popüler olduğunu açıklayabilir.

  • Beyzbol, diğer sporlara göre biraz daha pahalıdır. Japonlarda ise beyzbolu oynayabilecek ekonomik güç vardır. Bu nedenle Japonlar, beyzbolda daha farklı bir başarı sergilemiştir.

Sizin düşünceniz nedir? Sizce beyzbol neden Japonya'da sadece bir spor olmaktan çıkıp kültür haline geldi?

