Japonya'nın En Popüler Sporu Neden Amerika'da Doğup Gelişen Beyzbol Oldu?

Öncelikle beyzbolun tarihinde kısa bir yolculuğa çıkalım: Beyzbol, resmi olarak ilk kez 1846'da ABD New Jersey'de oynandı. Oynanan bu maç, örgütlü beyzbolun ilk maçı kabul ediliyor. Daha sonra beyzbol ülke çapında yayıldı ve 1871'de Ulusal Profesyonel Beyzbol Oyuncuları Birliği kuruldu.

Japonya'ya da ABD'den geçen beyzbol, kısa sürede amatör spor kulüpleri ve üniversiteler arasında popülerlik kazandı. Burada, özellikle 'Horace Wilson adında Amerikalı bir öğretmenin' ismi anılır. Beyzbol, Japonya'ya gelmesinin ardından etkisini ülke genelinde hissettirdi ve izleyenlerin de dikkatini çekmeye başladı. Zaman içerisinde ilkokul takımlarından profesyonel liglere kadar her seviyede beyzbol maçları düzenlenir oldu.

Japon takımlarının uluslararası müsabakalarda iyi performans göstermesiyle de bu spora duyulan ilgi arttı. Günümüzde birçok Japon oyuncu, Amerikan Major Liglerinde başarılı kariyerler sürdürüyor!

Bizlerde nasıl futbol farklı ligler üzerinden takip ediliyorsa Japonya'da da beyzbol için iki farklı lig bulunur: Merkez Ligi ve Pasifik Ligi. Her lig de altı takımdan oluşur.

Ülkedeki beyzbol tutkusu bununla sınırla değil. Bir gün yolunuz Japonya'ya düşerse beyzboldaki yıldız isimlere adanmış birkaç tane müzeye denk gelebilirsiniz.