Japonlar Neden Karpuzun Kendisini Değil de Kabuklarını Tüketiyor?

Dilara Bağcı
08.09.2025 - 13:06

Karpuz ve kavun, yaz aylarının vazgeçilmezi. Özellikle bu sene hem diğer meyvelerin pahalılığından hem de azlığından dolayı en çok karpuza yöneldik. Fakat bu durumun her ülke için aynı olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz! Örneğin Japonya'da karpuzun kendisini değil, kabuklarını tüketiyorlar. Hem de bizim gibi tatlı bir şekilde değil, tuzlu bir şekilde.

Peki ama neden?

Japonya'daki marketlerde, pazarlarda karpuz kabukları satıldığını görürseniz şaşırmayın!

Karpuz, tüm dünyada popüler bir meyve. İsterseniz yaz aylarında karpuzu tek başına soğuk soğuk yiyin, isterseniz dondurmasını, içeceğini yapın. Bu sene diğer meyvelerin epey pahalı olması nedeniyle de çoğumuz karpuza yöneldik. Neredeyse her gün yediğimiz bu meyveyi daha farklı nasıl değerlendirebiliriz diye düşünürken de karşımıza Japonlar çıktı. 

Japon pazarlarında karpuzun kendisi değil, kabukları satılıyor. Japonların bu kabukları hayvanları için mi aldığını merak etmiş olabilirsiniz. Hemen cevaplayalım: Bu kabuklar, insanların tüketmesi için.

Peki Japonlar neden karpuz kabuğu yiyor?

Karpuzun kabuğunun, karpuzun kendisinden saha sağlıklı olduğu için değil. Tek sebebi var: Pahalılık.

Neredeyse tüm dünyada karpuz oldukça ucuz bir meyve. Fakat Japonya hariç! Japonya'da karpuz ve kavun o kadar pahalı ki aileler yalnızca özel günlerde bu meyveyi satın alabiliyor. Ortalama bir karpuz, Japonya'da yüzlerce dolara satılıyor. Karpuz, Japonya'da bir statü göstergesi haline gelmiş. Dolayısıyla halk da çareyi karpuzun kabuklarında bulmuş. Pazarlarda, marketlerde tek tek paketlenen ya da isteğinize göre kesilen karpuz kabukları var.

Karpuz kabukları ise pişirilerek tüketiliyor. Japonlar, karpuz kabuklarını güzelce temizleyip dilimleyip tuzla pişiriyor veya sirkeyle turşu kıvamına getiriyor. Sonra da afiyetle tüketiyorlar!

