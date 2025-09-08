Japonlar Neden Karpuzun Kendisini Değil de Kabuklarını Tüketiyor?

Karpuz, tüm dünyada popüler bir meyve. İsterseniz yaz aylarında karpuzu tek başına soğuk soğuk yiyin, isterseniz dondurmasını, içeceğini yapın. Bu sene diğer meyvelerin epey pahalı olması nedeniyle de çoğumuz karpuza yöneldik. Neredeyse her gün yediğimiz bu meyveyi daha farklı nasıl değerlendirebiliriz diye düşünürken de karşımıza Japonlar çıktı.

Japon pazarlarında karpuzun kendisi değil, kabukları satılıyor. Japonların bu kabukları hayvanları için mi aldığını merak etmiş olabilirsiniz. Hemen cevaplayalım: Bu kabuklar, insanların tüketmesi için.