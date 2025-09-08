İsveç'te Yaşayan Bir Türk, İsveçlilerde Hem Şaşırdığı Hem de Takdir Ettiği Bir Özelliği Paylaştı

Yurt dışında yaşayan Türkler, garip buldukları, şaşırdıkları durumları sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Kimi zaman bir yemek, kimi zaman da bir gelenek bizlere tuhaf geliyor. Bu kez de İsveç'te yaşayan 'Zafer Atalay' isimli bir kullanıcı, İsveçlilerin spor yaptıkları anları paylaştı. Bakalım siz de bu videonun ardından gaza gelecek misiniz? :)
Kaynak: Instagram / atalay_family
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Şurada dondurma yemeyi planlıyordum ama herhalde kendimden utanmalıyım."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın