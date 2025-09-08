İsveç'te Yaşayan Bir Türk, İsveçlilerde Hem Şaşırdığı Hem de Takdir Ettiği Bir Özelliği Paylaştı

Yurt dışında yaşayan Türkler, garip buldukları, şaşırdıkları durumları sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Kimi zaman bir yemek, kimi zaman da bir gelenek bizlere tuhaf geliyor. Bu kez de İsveç'te yaşayan 'Zafer Atalay' isimli bir kullanıcı, İsveçlilerin spor yaptıkları anları paylaştı. Bakalım siz de bu videonun ardından gaza gelecek misiniz? :)

Kaynak: Instagram / atalay_family