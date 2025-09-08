onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İsveç'te Yaşayan Bir Türk, İsveçlilerde Hem Şaşırdığı Hem de Takdir Ettiği Bir Özelliği Paylaştı

İsveç'te Yaşayan Bir Türk, İsveçlilerde Hem Şaşırdığı Hem de Takdir Ettiği Bir Özelliği Paylaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.09.2025 - 10:04

İçerik Devam Ediyor

Yurt dışında yaşayan Türkler, garip buldukları, şaşırdıkları durumları sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Kimi zaman bir yemek, kimi zaman da bir gelenek bizlere tuhaf geliyor. Bu kez de İsveç'te yaşayan 'Zafer Atalay' isimli bir kullanıcı, İsveçlilerin spor yaptıkları anları paylaştı. Bakalım siz de bu videonun ardından gaza gelecek misiniz? :)

Kaynak: Instagramatalay_family

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Şurada dondurma yemeyi planlıyordum ama herhalde kendimden utanmalıyım."

"Şurada dondurma yemeyi planlıyordum ama herhalde kendimden utanmalıyım."

İsveçlilerin kar, yağmur, buz, soğuk, sıcak demeden spor yaptığı anları paylaşan kişi, evinde dondurma yemeyi planladığını ancak kendinden utandığını ve koşuya çıkması gerektiğini söyleyerek videoyu kapattı. 

Keşke bizi de bu şekilde spora motive edecek birileri olsaydı! :)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
8
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın