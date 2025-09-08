onedio
Nefes Kesen Görüntü: Kanlı Ay Tutulması Dünyanın Dört Bir Yanında İzlendi

Dilara Şimşek
08.09.2025 - 09:29

Halk arasında 'kanlı ay tutulması' olarak adlandırılan gök olayı, 7 Eylül akşamı gerçekleşti. Tutulma Türkiye'den de izlendi. Ay'ın Dünya'nın gölgesine girerek kızıl renge bürünmesi nedeniyle 'kanlı ay' adını alan bu gök olayı pek çok ülkede görsel şölen oluşturdu. İşte dünyadan kanlı ay manzaraları...

Türkiye'den de izlenen tutulmada Ay, Dünya'nın gölgesine tamamen girerek kızıl renge büründü. Türkiye'de 18.30'da başlayan tutulma, 23.52'de sona erdi.

Kanlı Ay Tutulması Gerçekleşti mi?

Kanlı Ay Tutulması olarak bilinen dolunay gerçekleşti. Kanlı Ay, dünyanın dört bir yanında izlendi. Peki, ay tutulması neden 'Kanlı' adını aldı?Kanlı Ay Tutulması Nedir?

Normalde Ay, tutulma anında tamamen karanlıkta kaybolmaz. Bunun nedeni, Dünya atmosferinin Güneş ışığını kırarak Ay’a yansıtmasıdır. Ancak bu ışık doğrudan değil, atmosferden süzüldüğü için kırmızıya dönmüş şekilde Ay’a ulaşır. Bu da Ay’ın kızıl, turuncu veya bakır renginde görünmesine yol açar. İşte bu nedenle bu gök olayına “Kanlı Ay” denir.

Fotoğraf: Van

İşte Türkiye ve dünyadan Kanlı Ay Tutulması manzaraları...

Fotoğraf: Antalya

İstanbul👇🏻

İstanbul👇🏻

İstanbul'da Kanlı Ay Tutulması videoya böyle yansıdı👇🏻

Elazığ👇🏻

Elazığ👇🏻
Stockholm👇🏻

Stockholm👇🏻

New York👇🏻

New York👇🏻

Saint-Petersburg👇🏻

Saint-Petersburg👇🏻

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
