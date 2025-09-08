Nefes Kesen Görüntü: Kanlı Ay Tutulması Dünyanın Dört Bir Yanında İzlendi
Halk arasında 'kanlı ay tutulması' olarak adlandırılan gök olayı, 7 Eylül akşamı gerçekleşti. Tutulma Türkiye'den de izlendi. Ay'ın Dünya'nın gölgesine girerek kızıl renge bürünmesi nedeniyle 'kanlı ay' adını alan bu gök olayı pek çok ülkede görsel şölen oluşturdu. İşte dünyadan kanlı ay manzaraları...
Türkiye'den de izlenen tutulmada Ay, Dünya'nın gölgesine tamamen girerek kızıl renge büründü. Türkiye'de 18.30'da başlayan tutulma, 23.52'de sona erdi.
Kanlı Ay Tutulması Gerçekleşti mi?
İşte Türkiye ve dünyadan Kanlı Ay Tutulması manzaraları...
İstanbul👇🏻
İstanbul'da Kanlı Ay Tutulması videoya böyle yansıdı👇🏻
Elazığ👇🏻
Stockholm👇🏻
New York👇🏻
Saint-Petersburg👇🏻
