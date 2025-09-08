Nefes Kesen Görüntü: Kanlı Ay Tutulması Dünyanın Dört Bir Yanında İzlendi

Kanlı Ay Tutulması olarak bilinen dolunay gerçekleşti. Kanlı Ay, dünyanın dört bir yanında izlendi. Peki, ay tutulması neden 'Kanlı' adını aldı?Kanlı Ay Tutulması Nedir?

Normalde Ay, tutulma anında tamamen karanlıkta kaybolmaz. Bunun nedeni, Dünya atmosferinin Güneş ışığını kırarak Ay’a yansıtmasıdır. Ancak bu ışık doğrudan değil, atmosferden süzüldüğü için kırmızıya dönmüş şekilde Ay’a ulaşır. Bu da Ay’ın kızıl, turuncu veya bakır renginde görünmesine yol açar. İşte bu nedenle bu gök olayına “Kanlı Ay” denir.

Fotoğraf: Van